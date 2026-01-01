吳恭銘觀點》賴習2026新年演說 映照出民主與威權的心理底色

賴清德總統發表元旦演說。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 元旦談話，往往被視為一個政權對「過去一年」的總結，以及對「未來一年」的定錨。然而，當我們將賴清德總統的元旦談話，與中國國家主席習近平的新年賀詞並置比較，會發現這不只是兩位領導人風格不同，而是兩種政治體制，在同一個時間節點，如何暴露自身本質的對照實驗。

同一個元旦，不同體制的自我揭露

最關鍵的差異，在於兩篇講話「假設聽眾是誰」。賴清德的元旦談話，是對一個有選擇權、有不滿權、也有否定權的公民社會說話。他反覆提及憲政程序、立法行政的制衡、覆議與釋憲機制，甚至直言國內政治紛爭必須在制度內解決。這不是修辭選擇，而是一種政治現實的承認：在民主體制中，衝突不是異常，而是常態；政府的責任，不是消滅衝突，而是管理衝突。

相對地，習近平的新年賀詞，則是一篇典型的政權信心宣示文本。通篇充滿總量數字、工程成就、科技突破與歷史榮光，卻幾乎不承認任何結構性風險。人民在這篇講話中的角色，不是質疑者或參與者，而是「奮鬥者」、「受益者」與「民族復興敘事的一部分」。政治被描繪為一條早已確定方向的單行道，而非需要不斷調整的制度工程。

主權敘事，最能照出體制差異。這樣的差異，在「主權敘事」上尤其明顯。賴清德的元旦談話，幾乎沒有高頻重複主權口號，卻大量談及國防預算、全社會防衛韌性、反資訊戰與民主防線。他處理主權的方式，不是把它說成「已完成的事實」，而是視為一項需要長期投入成本、承擔風險的政治工程。主權在此不具有神話性，而是一個必須靠制度、財政與社會準備撐住的現實。

習近平則以一句「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」帶過台灣問題。這種語言不是法律命題，而是命運宣告；不需要程序、不需要代價討論，也不容反駁。主權在此被敘事為歷史必然，而非政治選擇。正因為缺乏制度路徑，這種敘事只能靠不斷重複來維持其權威性。

如何談風險，決定政治是否誠實

兩篇講話對「風險」的態度，更是兩種體制心理狀態的寫照。賴清德明確點名俄烏戰爭、以哈衝突、威權政體合流與台海安全風險，並反覆使用「居安思危」、「韌性」等語彙。他沒有向人民保證一切必然成功，反而戒慎恐懼提醒必須為更壞的情況做準備。這種語言，對民主社會而言或許不討喜，卻是真實治理所必須承擔的誠實。

相反地，習近平的新年賀詞則努力將不確定性包裝成確定性：世界雖然動盪，但中國「站在歷史正確一邊」；困難雖多，但奇蹟必將延續。當一個政權需要不斷用「必然成功」來穩定社會信心，本身就透露出對未來的不安。

經濟敘事的差異，也同樣如此。賴清德談經濟，重點放在分散市場、供應鏈韌性、中小企業體質與地緣政治風險管理，承認紅色供應鏈低價傾銷與全球不確定性對台灣的衝擊。經濟在他的論述中，是一個需要被治理、被保護的脆弱系統。習近平則以 GDP 總量、航母、人工智慧、工程奇觀堆疊信心，幾乎不觸及就業壓力、地方債務或房地產風險。經濟被當成證明政權正確性的展示櫥窗，而非需要誠實面對的治理難題。

這不是口才之別，而是體制的選擇

歸根究柢，這場元旦談話的對照，揭示的是權力合法性來源的根本斷裂。賴清德的合法性，來自選舉、憲政程序與持續被檢驗的民主表現，因此他的語言必須容納不滿、承認限制、接受不確定性。習近平的合法性，則來自黨、歷史使命與民族復興敘事，因此他的語言必須排除疑問，將未來描述為既定結局。

沒比較沒傷害，同樣是新年開端，一邊誠實告訴人民：民主意味著承擔風險、面對衝突、共同準備最壞的情況；另一邊則不斷向人民輸送確定性幻象，宣稱方向無誤、結局已定、質疑本身就是多餘。在威權體制中，確定性是一種政治控制技術，用來取代治理、掩飾焦慮，也用來要求順從。這不是修辭風格的差異，而是體制本質的暴露。而這，正是台灣民主必須被珍惜、也必須被捍衛的原因。

