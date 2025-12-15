吳恭銘觀點》「錢袋子」空了 中國地方財政困難的赤裸攤牌

2025年的經濟工作會議，不是政策突破，而是一場文字秀，一次制度性失敗的公開攤牌。 圖：Pixabay（資料照片）

[Newtalk新聞] 2025年中共中央經濟工作會議，習近平提到過去一年外部環境變化影響加深，同時國內「供強需弱」矛盾突出，但認為中國經濟長期向好的支撐條件與基本趨勢不變，其中「首次提出解決地方財政困難」是一次政治語言的公開降級，也是現實壓力下的無奈承認。

文字的微調，現實的攤牌

從「防範地方債務風險」到「解決地方財政困難」，這不僅是文字遊戲，更像是一場被迫的制度攤牌：債務可以展期、置換、再融資，但財政困難意味著地方政府連日常運轉都撐不下去，這是金融手段無法掩蓋的政治現實。

過去十年，中共中央會議幾乎年年提醒「地方債務風險」，把地方政府的赤字問題包裝成市場風險，彷彿只要玩一兩手金融小把戲，問題就能煙消雲散。如今，「地方財政困難」這一措辭，直接承認地方政府錢袋子空空如也。根據中國財政部公開數據，截至2024年底，部分中西部省份的財政收入增速已低於3%，而支出增速仍保持在8%以上，財政缺口顯而易見。這種語言的降級，實際上是現實的升級：債務是賬面數字，困難是基層公務員工資、基礎設施無人維護、民生服務被迫縮水的真實窘境。

土地財政的崩塌與現金流斷裂

地方財政困難的根源在於土地財政模式的徹底崩塌。多年來，地方政府靠賣地收入支撐基建、支付工資、維持公共服務，這種「房地產撐起中國地方政府」的邏輯早已成為笑談。然而，房市持續低迷，土地財政徹底破產。據住建部數據，2025年前三季度全國土地出讓金同比下降約15%，部分三線城市降幅甚至超過30%，直接導致地方財政收入斷崖式下滑。

數據顯示，2025年前十個月地方一般公共預算收入約10.5萬億元，支出卻高達19.1萬億元，缺口高達8.6萬億元。這不只是「債務風險」，而是現金流斷裂，地方政府靠借債度日的模式已經名存實亡。更荒謬的是，地方政府的支出結構高度剛性，「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）成為政治底線。收入端崩塌、支出端僵硬，地方財政困難成了不可迴避的政治危機。換句話說，中央的文字藝術告訴我們：地方政府如果敢多花一分錢，可能就要冒反「三保」的政治風險。

修辭下的現實壓力

會議還提醒「黨政機關要過緊日子」、「嚴肅財經紀律」。表面上像是自我約束，實質上是向地方傳遞警告：資源分配權牢牢掌握在中央手中，地方只能勒緊褲腰帶。真正過緊日子的不是中央，而是基層民眾。2024年，多個中小城市教育和醫療支出占地方預算的比重被迫下降至10%以下，基建投資亦大幅減少，顯示削減民生支出已經不可避免。

中國財政體制長期存在結構性失衡，這種「財權上收、事權下放」的格局，使地方政府在經濟下行時首當其衝。土地財政與債務融資曾是填補缺口的妙方，如今房市崩塌、債務高企，地方財政困難全面爆發。中央雖然承認問題，但迄今沒有提出真正改革方案，這種「承認但不解決」本身就是政治諷刺，地方政府快撐不住了，但中央仍要裝作淡定。

「三保」的政治表演

「三保」底線看似保護民生，實際上只是最低限度的維穩。當地方只能保工資、保基本民生、保運轉，其他公共服務自然被犧牲。以2024年數據為例，部分中西部省份地方財政支出中，公共服務與基礎設施投資減幅超過20%，而用於行政支出和工資的比重則穩定或上升。中共的承諾不是改善民生，而是防止政權失穩。辛辣地說，這是一種政治體制的自我保護表演，把責任說成「困難」，把維穩說成「民生」。

這次會議的核心亮點，不在於宏觀政策套話，而在於「首次提出解決地方財政困難」。這是一種「被迫承認」地方政府窮得連基本運轉都成問題，中央不得不站出來背書。債務可以展期、置換，困難卻只能攤牌。當基層政府連工資都難以保障，公共服務被迫縮水，「困難」已經不再是財政問題，而是政權穩定的政治危機。

文字秀背後的荒謬現實

中共的語言降級，是政治現實升級的荒謬揭露。從「債務風險」到「財政困難」，文字的微調竟被當作政策進步，卻只是赤裸裸地暴露地方政府窘境；從「過緊日子」到「三保底線」，修辭看似高屋建瓴，實際上是在告訴基層：你們能保住的，也僅僅是維持政權運作的最低標準。2025年的經濟工作會議，不是政策突破，而是一場文字秀，一次制度性失敗的公開攤牌。地方財政困難，不是經濟問題，而是政權的笑話，但對基層民眾來說，這場笑話沒有觀眾席，只有承擔者。當官方把「困難」說成「成就」，荒謬與現實的反差，就在這場經濟工作會議上，被諷刺得淋漓盡致。

