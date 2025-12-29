吳恭銘觀點》雙城論壇的政治結算 交流進行中，砲聲同步上線

台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）出席上海雙城論壇。 圖：台北市政府提供

[Newtalk新聞] 雙城論壇長期被包裝為「城市對城市」的務實交流，彷彿只要談的是捷運、建設與治理，就能自動避開主權與政治。但這類說法本身，就是一種政治敘事。任何穩定運作的交流平台，都不可能沒有政治功能，差別只在於它究竟是用來製造張力，還是用來消除表述。

蔣萬安此次赴上海，恰好提供了一個極佳的觀察切口。這不是一次突兀的個案，而是雙城論壇長期累積效果的集中呈現。真正值得關注的，不是他說了什麼，而是哪些話，已經不再被允許說出口。

市政專業化是政治消失的假象

在雙城論壇初期，「一中各表」雖然不會被高調宣示，但仍然作為背景前提存在。這個階段的模糊，是雙向的。「一中各表」是國民黨傳統的立場，「各表一中」則是共產黨一直逼台灣接受的思考，表述權仍然掌握在台灣手中，哪怕只是最低限度。

真正的退化，從語言開始。當「一中各表」逐漸被視為「影響氣氛」、「不利交流」的敏感詞，它就被「求同存異」、「擱置爭議」這類看似中性的詞彙取代。這不是中共強迫的結果，而是國民黨的自我調整。從主動表述，退化為避免表述，看似務實，實則已經讓渡了語言主權。

接下來，雙城論壇進入「市政專業化」階段。交流被去政治化，政治語言被拆解成技術合作。這樣的設計，讓國民黨可以對內宣稱「只是交流」，對外則不必處理任何政治摩擦。但政治並沒有消失，而是以中共的前提全面滲入。當台北一方選擇不談政治，北京的政治敘事就成了默認背景。此時，「中華民國」只能以歷史或文化隱喻存在，不能作為現實政治主體被說出口。

質變時刻：「一中各表」的正式退場

最近國民黨高層統一口徑為「同屬一中」，雙城論壇的性質也隨之改變。「各表」至少承認存在兩套敘事；「同屬」則預設只有一個中心、一種合法表述。從這一刻起，「一中各表」不再是被否定，而是被撤離現場。雙城論壇不需要再處理模糊與張力，只需執行已經對齊的政治主線。

蔣萬安上海行：不敢表述的示範

蔣萬安此行，完整呈現這條退化曲線的終點狀態。他在講稿中拐彎抹角引用歷史事件，試圖把「民國」塞進敘事縫隙，卻不敢將其作為現實政治主體說出口；行前則反覆強調「依法申請」、「聚焦市政」、「陸委會核准並且樂觀其成」。程序被用來替代立場，市政被用來掩蓋方向。這不是策略升級，而是論述能力的耗盡。

那只「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，靠諧音示好、靠象徵表態，卻不敢用語言說清楚。當論述失能，紀念品就成了替代品。這不是文化創意，而是政治語言被掏空後的必然結果。

把雙城論壇的論述變化拉成一條線，就不難理解為何明年鄭麗文與習近平的會面並不突兀。當「一中各表」已被棄置，「同屬一中」成為黨內主調，地方交流完成論述對齊，政黨層級的直接對接，只是順勢而為。當「不說」被視為成熟，「不表」被視為務實，最後失去的不是一套話術，而是經營自身政治敘事的能力。這場退化已經走到今天，接下來會發生什麼，其實並不難預測。真正值得警惕的，是還有多少人，願意承認這不是偶然，而是一條早已寫好的退場路線。

交流進行中 砲聲同步上線

雙城論壇進行紅火，北京也沒有閒著。就在蔣萬安人在上海、反覆強調「市政交流」、「依法申請」、「聚焦合作」之際，中國人民解放軍東部戰區同步宣布啟動「正義使命－2025」演習。這不是巧合，也不是例行公事，更不是單純的軍事訓練。這是一種標準的對台訊號管理：一邊讓你來談交流，一邊告訴你真正的權力部署在哪裡，北京早已用軍事行動重新校準現實。

從這個角度看，雙城論壇的角色突然變得清楚起來，它不是緩和器，而是背景音。交流照談，演習照打，兩者互不衝突，因為在北京的敘事裡，它們本來就屬於不同層級：你負責說話，我負責定義現實。

這一幕，對「一中各表」的消失，其實是一個極為殘酷的註腳。當台北一方已經退到只敢談市政、只敢談程序，甚至只敢靠歷史暗示存在感時，北京已經沒有任何必要在語言上與你周旋。軍演本身，就是最直接、也最節省時間的表述方式。換言之，這正是「市政去政治化」的最終成果：你把政治從桌上移走，中共就把政治搬到海峽上。雙城論壇還在運作，「正義使命－2025」已經實彈上線，兩者之間沒有衝突，因為它們早已不在同一個現實層級。

