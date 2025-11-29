吳慷仁中國「清涼照」遭公開全放送！本人驚恐尖叫：我的天

娛樂中心／巫旻璇報導

金馬影帝吳慷仁去年9月宣布將事業重心轉往中國後，便頻繁透過社群分享在當地的生活日常，從工作行程、城市探索到飲食體驗都毫不保留。近日，他登上節目《映畫台灣》，不僅談到自己從眷村少年踏入演藝圈的心路歷程，主持人還突襲式拿出一本2008年北京奧運期間出版的中國版《men’s uno》雜誌，裡面收錄的是吳慷仁早期尚未走紅時的寫真作品。看到這段「青春黑歷史」，讓他瞬間崩潰大喊：「我的天！」，也成為節目的一大亮點。

吳慷仁去年9月宣布將事業重心轉往中國後，頻繁透過社群分享在當地的生活日常。（圖／翻攝自微博）









吳慷仁在節目《映畫台灣》被主持人公開過往的寫真照，主持人打趣表示：「我看你應該很想銷毀這本吧哈哈哈」，吳慷仁則露出半驚恐、半害羞的表情，喊出「我的天！我青春的肉體啊！」，不敢相信節目會翻出這麼久遠的作品，雖然雜誌上的寫真被貼圖巧妙遮住下半身，但結實的腹肌線條仍清晰可見，讓他瞬間害羞到不行。除了「青春寫真」引發熱議外，吳慷仁在節目裡也細談十多年來的演員生涯。他表示，雖然作品跟實力備獲認可，但自己對表演的初心從未改變，每個角色他都以「不忘初心」的心態面對，希望用作品說話。





吳慷仁在節目《映畫台灣》被主持人公開過往的寫真照，驚恐喊出「我的天！我青春的肉體啊！」。（圖／翻攝自小紅書）









節目片段曝光後，許多粉絲忍不住笑翻留言「這是我免費能看的嗎？」、「哈哈哈哈哈哈哈青春的肉體！」、「影帝太可愛了吧，反差萌爆擊。」、「主持人真的懂觀眾想看什麼哈哈」。事實上，吳慷仁去年正式赴中發展後，不僅成立個人工作室，還積極經營中國社群平台，動向備受關注。過去他曾多次轉發包含「九三閱兵」等敏感內容，高調表態對當地演藝市場的投入。不過此舉也讓不少曾支持他的台灣網友感到失望，今年9月，他在社群上傳挑戰北京傳統飲品「豆汁」的影片，邊嘗試邊模仿北京腔捲舌音，沒想到引來兩岸粉絲討論，不少台灣網友也以「豆汁男」揶揄吳慷仁。









雜誌上的寫真照被貼圖巧妙遮住下半身，但吳慷仁(紅圈)結實的腹肌線條仍清晰可見。（圖／翻攝自小紅書）













