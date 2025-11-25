吳慷仁低調返台慶生！曬「女友視角照」曝人生第一順位

吳慷仁昨（24）日迎來43歲生日。（圖／翻攝自吳慷仁微博）





男星吳慷仁去年簽約中國經紀公司「壹心娛樂」後，將事業重心轉往當地，經常奔波於台灣、中國兩地，昨（24）日他迎來43歲生日，也低調飛回台灣慶生，並曬出女友視角的慶生照，還有感而發曝光內心的「第一順位」。

吳慷仁24日在多個社群平台曬出疑似「女友視角」的慶生照，只見他身穿黑色上衣，桌上放著插有43歲蠟燭的蛋糕，雙手交握、閉眼許願，看似過了一個相當平凡的生日，他也配文寫下：「謝謝祝福～自己沒有許特別願望，就只希望家人朋友身體健康，健康永遠都是第一順位～」

吳慷仁在社群平台曬出慶生畫面。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

吳慷仁同時也祝福粉絲平安喜樂，並有感而發提及40歲後的人生體悟，「身體健康真的好重要」，值得注意的是，他於微博發文的IP位置顯示在台灣，而女友邵雨薇的的社群平台則未特別送上祝福，情侶倆十分低調。

事實上，吳慷仁先前在分享品嚐北京當地食物的影片中，就曾因「我愛豆汁」的捲舌口音引發批評，如今他曬出慶生畫面，也引來不少粉絲留言「好好愛台灣」、「蛋糕可以配豆汁兒」。



