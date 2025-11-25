吳慷仁低調返台慶生 甜曬「女友視角照」！鬆口永遠第一順位

藝人吳慷仁與邵雨薇穩定交往多年，經常大方透過社群放閃。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

男演員吳慷仁有許多經典作品，也曾獲得金鐘獎視帝和金馬獎影帝肯定，去（2024）年無預警宣布簽約大陸經紀公司「壹心娛樂」，正式進軍大陸影劇圈。而吳慷仁11月24日迎來43歲生日，他在社群發文各界祝福，被發現已低調返台慶生，還曬出「女友視角照」閃瞎眾人，更鬆口他永遠第一順位就是健康。

吳慷仁昨（24）日在微博更新動態，曬出一張似乎由邵雨薇拍攝的「女友視角照」，照片中的他面前有一個生日蛋糕，上面插著「4」跟「3」的紅色數字蠟燭，他閉上眼睛像在許願，嘴角微微揚起露出淺淺笑容；吳慷仁表示，「謝謝祝福，自己沒有許特別願望，就只希望家人朋友身體健康」。

廣告 廣告

吳慷仁去（2024）年簽約大陸經紀公司「壹心娛樂」，進軍大陸影劇圈，近日他被發現悄悄返台慶生，並曬出女友視角照，也許願家人朋友身體健康，因為健康永遠是第一順位。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

原來對於吳慷仁來說，他認為健康永遠都是第一順位，因此他也同時祝福各位粉絲和網友「平安然後喜樂」，最後又再強調一次，「身體健康真的好重要」，坦言這是自己年過40歲的體悟。

去年開始吳慷仁鮮少在台灣工作，今年9月邵雨薇在活動上被問及男友吳慷仁，她透露，吳慷仁現在就是「跑來跑去」，不過彼此之間沒有特別聊工作上的事情。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開