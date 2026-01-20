吳慷仁偷塞錢給導演？邵雨薇「愛情片零吻戲」監製全說了

《啵me之我的青春住了鬼》男女主角初孟軒（右）和邵雨薇、主題曲演唱者唐綺陽共同出席首映。（圖／風暴國際）





愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（20）日舉辦首映記者會，監製蔡意欽攜手主演邵雨薇、初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒，以及主題曲演唱者唐綺陽出席。

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽、導演陳大璞、主題曲演唱者唐綺陽、主演邵雨薇、初孟軒、李雪、安俊朋、陳昱廷、熊仁謙、顏廷儒共同出席首映會。（圖／風暴國際）

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽、導演陳大璞、主題曲演唱者唐綺陽、主演邵雨薇、初孟軒、李雪、安俊朋、陳昱廷、熊仁謙、顏廷儒共同出席首映會。（圖／風暴國際）

邵雨薇片中飾演鬼魂，一人分飾兩角還要跟自己對打、吊鋼絲4天，但她相當樂在其中：「很喜歡高的地方，整個人呈現很亢奮的感覺，有一種發洩感！」明明是愛情片卻跟男主角初孟軒沒有吻戲，被監製蔡意欽爆料，其實本來有吻戲，笑虧：「是不是妳好朋友（男友吳慷仁）塞錢給導演！」她聽了當場傻眼，初孟軒則是在一旁尬笑。

廣告 廣告

邵雨薇透露，在拍攝《樓下的房客》時曾遇過難以解釋的狀況，當時從陽明山後山回家，發現路中央有一顆大樹，查了路況後開回去樹卻消失了：「會不會冥冥之中是一種保護！」網紅禪師熊仁謙認為是「山神」，但沒有敵意：「有敵意不會用這種方式出現。」

擁有超過40萬YouTube訂閱的「真禪師」熊仁謙演出禪師，10歲出家、還俗後推廣佛學的他，這次在演出時一度透過IPad螢幕「現聲作法」，被問到現實中真的可以透過螢幕施法念咒嗎？他坦言這不是好示範：「但有時候確實可以用聲音和寫咒語來完成宗教工作。」電影1月23日全台上映。



【更多東森娛樂報導】

●初孟軒感情、事業全受挫！窮到3個月只吃蒸蛋配白飯

●禪師網紅「片場施法」驚見超狂效果！賴雅妍疑被鬼跟他突翻白眼

●專訪／宋柏緯被愛貓氣到快哭！振永「高山症發作」頭爆痛

