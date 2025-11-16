吳慷仁喊想入圍金雞！赴中遭問「海鮮題」秒lag…中網吐槽了

娛樂中心／綜合報導



第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週，提早於明（15日）舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也準備以「華語電影推介人」身分參加，不只邀請台灣電影大咖到場走紅毯，吳慷仁更被公開一段直播訪談，他發下願望期待明年能入圍金雞獎，期間被問到「海鮮題」卻被中國網友批評「尷尬」，被背後原因隨之曝光。





吳慷仁近日受邀出席金雞獎活動，受訪分享自己喜歡電影類型，更加碼來到廈門的心情。（圖／翻攝自吳慷仁@小紅書）

吳慷仁赴中國拍片發展，開啟微博工作室帳號後轉發中國官方政治立場宣傳文，讓許多台灣粉絲看了搖頭，近日受邀出席金雞獎，吳慷仁接受訪問被特別點出他原本不愛吃魚、海鮮的偏好，金雞獎典禮於廈門舉辦，讓主持人提問：「喜歡你的影迷都知道你不吃魚、也不愛吃海鮮，那來到廈門你比較喜歡吃什麼呢？感覺這都是海鮮！」，吳慷仁被問到這題，馬上笑出來、一邊扶額回答：「沒有啊……比如說、你們還有，那個沙茶麵嘛……就是類似是、那個他的熱炒我也覺得，我覺得也很好吃。」。





吳慷仁受訪時被主持人問到「不吃海鮮來廈門要吃什麼」，他扶額回應曝光。（圖／翻攝自吳慷仁@小紅書）





主持人接著問時隔兩年來到廈門的吳慷仁「這裡有沒有什麼變化？」，吳慷仁馬上表示自己每次來的地方都不一樣，所以每次都到處走走看看，包含這次住的地區也是第一次來，第一天就吃了熱炒，還跟其他工作人員到處繞繞走走，緊接著被問到自己平時喜歡看的電影類型，吳慷仁馬上就提到自己昨天在飯店打開電視看了中國綜合格鬥劇情片《八角籠中》，他感嘆裡面的格鬥場面，並坦言自己什麼種類的作品都喜歡，隨後吳慷仁也回顧自己獲得金馬肯定《富都青年》的手語準備片段，以及過去演紅角色當中獲得許多人關注《下一站，幸福》的花拓也，從一邊打工一邊演戲，直到現在抓住機會挑戰不同面貌劇本。





吳慷仁透露自己在廈門吃沙茶麵，覺得很不錯。（圖／翻攝自吳慷仁@小紅書）

最後吳慷仁被主持人問到有什麼想跟金雞獎祝福或是自己想跟金雞說的話，他就看著鏡頭喊話：「呃……每一次來參加金雞都非常榮幸、開心，然後遇到很多好朋友、老朋友，那我希望、期待我下一次是用不同的角色……是以入圍的方式可以來到金雞獎。」，他表示這就是自己下一階段的祈願。此段訪談曝光之後，馬上讓許多中國網友到場瘋看並留言：「吳慷仁也是影帝的潛力者」、「吳慷仁很棒」、「演技超好的吳慷仁」、「喜歡慷仁哥，吳慷仁真的是很棒很優秀的演員」、「期待慷仁能拍到更多好作品！下次帶著新作品再來金雞～」，不過也有網友留言批評當天主持人風格：「主持人還能再尬點嗎？」，相較之下同樣受邀來到金雞獎接受訪問的林依晨，當天與另一位主持人對談相當融洽，更有網友誇讚主持人「功課做很足」。

