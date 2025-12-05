吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」

導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」

《時候 A Time》十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色。（圖／台北創造提供）

曹瑞原作品《一把青》、《斯卡羅》曾斬獲金鐘多項大獎，《時候 A Time》為他睽違五年之作，劇情描述五個朋友的人生旅程，透過時間的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。

廣告 廣告

《時候 A Time》耗時八年策劃、籌備，透過言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群、香港籍韓星黃旭熙 LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球，共演同一角色，在影集之外，未來更將進行演唱會、舞台劇、出版品等多元 IP 發展。

首次擔任影集監製的張鈞甯，出道首部主演作品《白色巨塔》，就與言承旭相識，她透露：「20多年來，一直是什麼都能聊的好朋友。」如同劇中角色的成長，現實生活中也是互虧、見證彼此長大。

《時候 A Time》黃旭熙 LUCAS、范少勳演出不打不相識的兄弟情。（圖／台北創造提供）

據網上資料顯示，《時候 A Time》故事基礎建立於1976至2016年，重建台灣獨有的的眷村文化，結合民歌流行樂曲。曹瑞原導演與監製張鈞甯共同宣告，《時候 A Time》將於7日公開首支預告：「是時候與自己聊聊了。」

事實上，導演曹瑞原2024年10月受訪時，就透露正在籌拍的新戲《時候 A Time》將再次與吳慷仁合作，正好那段時間，吳慷仁簽約中國大陸經紀公司，導演曹瑞原表示，在此以前就已和吳慷仁談妥《時候 A Time》的拍攝。

《時候 A Time》黃旭熙 LUCAS、林廷憶攜手展現浪漫CP感（圖／台北創造提供）

當時，曹瑞原被問到吳慷仁簽約大陸經濟公司的看法時，表示：「我說你就去，台灣有好案子，就回來演，會走更遠，因為你身上就是流著台灣的特質跟血液。」同時說道：「「他會回來演，很多人一去就泡進去，會忘記，還是要好好照顧這個地方的產業，才會有能量往下走。」

曹瑞原想起20幾年前的一段故事：「有次聽到中國大陸好像是請久石讓還是坂本龍一去做配樂，但後來發現對方要求太高，無法負擔就取消這個想法。但日本文化部知道後，願意支出所有費用讓他去，你們知道是為什麼嗎？因為日本知道文化的力量，我的藝術家，就讓他出去影響世界。」自己並沒有要批判或譴責，只是讓大家去思考，為何有人願意做這樣的事。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導