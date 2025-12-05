吳慷仁回歸台劇！張鈞甯隔20年合體言承旭 「超狂卡司」曝光

記者宋亭誼／台北報導

《時候 A Time》10位華麗卡司同台。（圖／台北創造提供）

導演曹瑞原繼《一把青》、《斯卡羅》後，睽違近5年正式公佈新作《時候 A Time》的華麗卡司，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，與 K-Pop Solo 歌手黃旭熙 LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球共同演出，講述五個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。

黃旭熙 LUCAS（右）、范少勳（左）演出不打不相識的兄弟情。（圖／台北創造提供）

曹瑞原導演表示， 《時候 A Time》 耗時超過8年策劃與籌備，10位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，透過表演詮釋進行對話，既有共鳴，更有火花。而在影集之外，未來也將進行演唱會、舞台劇、出版品等多元 IP 發展。談起這次合作與呈現，曹瑞原導演特別感謝張鈞甯擔任監製，讓他可以更專心創作，「賣片的事情就交給鈞甯處理」。

張鈞甯除了應曹瑞原邀請參與演出之外，更首次擔任影集監製，她表示非常謝謝曹瑞原的信任，讓她除了過足戲癮，也擔起《時候 A Time》監製重責大任。此外，也藉此機會和言承旭、陳意涵，再次一起在螢幕上飆戲。對於這次合作，張鈞甯笑說真的是時候到了，「出道第一次主演就是跟 Jerry（言承旭）一起演出的《白色巨塔》，二十多年來一直是什麼都能聊的好朋友」，像跟劇中角色一起成長一樣，也互虧是看著彼此的戲長大。

《時候 A Time》黃旭熙 LUCAS、林廷憶攜手展現浪漫CP感，充滿青春的張揚與愛戀。（圖／台北創造提供）

《時候 A Time》預告將在 12 月 7 日起，於社群官網推出與主流品牌「台灣啤酒」合作的暖心系衍生影片：『是時候與自己聊聊了』。《時候 A Time》的題材內容與戲劇格局深深打動最具在地品牌文化的「台灣啤酒」，開創戲劇與品牌的全新跨界模式，這是台灣戲劇首度由劇中角色延伸至品牌代言的合作形式，以「是時候和自己聊聊了」為概念，合作系列影片。

12 月 7 日將推出的首波前導影片讓人眼睛一亮，片中由言承旭飾演的四毛、陳意涵飾演的寶貝、張鈞甯飾演的孫潔，首度以「角色身分」代言「台灣啤酒」，共同傳遞讓人深有共鳴的情感，劇中三位主角和少年時期的自己，黃旭熙 LUCAS、林廷憶、盧以恩跨時空對話，溫馨、可愛、發人深省。

這次的合作是由監製張鈞甯和台灣菸酒湯期安董事長共同促成，兩人聊起 《時候 A Time》 劇中的情感，除了傳遞華人共同記憶之外，跨越時代、一直陪伴在大家身邊的，絕對是最充滿在地精神的「台灣啤酒」，兩者完美的概念相呼應，讓這次的合作水到渠成。

