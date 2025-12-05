吳慷仁回歸台劇《時候》10卡司超狂！言承旭、張鈞甯隔20年再合體

黃旭熙LUCAS（左）、林廷憶攜手展現浪漫CP感。（台北創造提供）

導演曹瑞原繼《一把青》、《斯卡羅》後，暌違5年推出新作《時候 A Time》，華麗卡司組合，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群出演，少年時代分別由K-Pop Solo歌手黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球詮釋，講述5個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。

張鈞甯除了應邀演出外，更首次擔任影集監製，曹瑞原導演專心創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」她非常謝謝曹導信任，也藉此機會和言承旭、陳意涵再次飆戲。對於這次合作，張鈞甯笑說真的是時候到了，「出道第一次主演就是跟Jerry（言承旭）一起演出的《白色巨塔》，20多年來一直是什麼都能聊的好朋友」，跟劇中角色一起成長一樣，也互虧是看著彼此的戲長大。

《時候 A Time》10位華麗卡司同台。（台北創造提供）

劇集超過8年籌備，10位華麗卡司同台，12月7日將推出的首波前導影片，片中由言承旭飾演的四毛、陳意涵飾演的寶貝、張鈞甯飾演的孫潔，首度以「角色身分」代言「台灣啤酒」，共同傳遞讓人深有共鳴的情感，劇中三位主角和少年時期的自己黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩跨時空對話，溫馨、可愛、發人深省。

《時候 A Time》雨中擁舞海報。（台北創造提供）

《時候 A Time》亦首次公開〈明星群像〉與〈雨中擁舞〉兩款海報，這是曹瑞原導演特別邀來操作《影后》、《化外之醫》等影視主視覺的「行影映畫」，與「EE BRANDING STUDIO」繼《人浮於愛》再次以全視覺行銷方式，打造整體主視覺。首波曝光的兩款海報中，〈明星群像〉既震撼又富創意與詩意，「以字為光，捕捉瞬息的流動。角色穿梭於解構的文字中，被光影分割的，是青春最真實的切面；所有的消散與重組，都是為了凝視當下」。而〈雨中擁舞〉由「黃旭熙LUCAS、林廷憶攜手展現浪漫CP感」，充滿青春的張揚與愛戀。

