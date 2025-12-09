吳慷仁回歸台劇 邵雨薇曝2人私下互動
〔記者蕭方綺／台北報導〕邵雨薇今現身韓國設計品牌在台灣的旗艦店開幕，擔任揭幕嘉賓，男友吳慷仁近期回歸台劇，演出《一把青》導演曹瑞原的新作《時候 A Time》而備受討論。對此，邵雨薇透露兩人最近有見面，但並沒有聊到工作，對男友的回歸動向也只是淡淡帶過。
邵雨薇主演的戲劇《人浮於愛》已在Netflix上架，她在劇中挑戰性感小三，一反平時的害羞個性。她坦言拍攝時其實相當緊張，因為角色的風格跟自己差很多。被問到吳慷仁看完後有何反應？她笑說：「我知道他有看，但不確定有沒有全部看完，這可能要再問他。」
至於耶誕和跨年計畫，她表示通常會到朋友家聚會，已經和姐妹們相約交換禮物；至於要送給吳慷仁什麼？她表示：「他不需要耶誕禮物啦！」而男友是否會一起？她賣關子：「可能要先問他有沒有時間？」似乎不願正面談論與吳慷仁相關話題。
更多自由時報報導
2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿
60年一遇「赤馬紅羊劫」！太歲燈、光明燈這麼「安」就對了…
阿信沒放棄給「完整的流星」換來朱孝天嗆聲 爆料艾姐為促F4合體里程數激增內幕
演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌
其他人也在看
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 132
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 9
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 4 小時前 ・ 16
艾姐遭朱孝天嗆潑髒水「中國開唱還與五月天送花」網友不忍嘆：誰欺負誰
朱孝天「被退出」F4風波持續延燒。他不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民合作的新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也未見他的名字，引發各界好奇。今（8）日他首度公開回應，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，讓事件再度升溫。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
不只立威廉！雙金男星19歲罹甲狀腺癌 「術後10年二度復發」現況曝
49歲立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇闖出知名度，陽光形象深植人心。豈料，近日他突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤，半年醫療費就花了400萬元。事實上，演藝圈不少人受甲狀腺癌所苦，包括寶媽（王美華）、徐若瑄、本土劇女星兵家綺、金曲男星鶴The Crane、南韓巨星張根碩，其中鶴The Crane更是年僅19歲便不幸罹患癌症。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 7 小時前 ・ 2
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 27
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚
男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
傳奇女星雪兒傳80大壽嫁小40歲男友 曾示愛：年紀大了心靈更年輕
美國傳奇歌手雪兒（Cher），傳出計劃在明年五月她80歲生日之際，與交往三年的男友亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards，39歲）步入婚姻殿堂。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 6
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 108
表面傷心，實則無縫接軌的愛情高手星座TOP4：天秤表面哭得淒慘，「這星座」心裡早就偷偷行動
有些人失戀時哭得撕心裂肺，朋友圈天天發感傷文，甚至讓人以為他們沒個一年半載走不出來。但——表面最難過的人，往往是最能轉身的人。他們不是不痛，而是很清楚：愛情結束了，人生還要繼續。甚至有的人，眼淚還掛著，心裡卻已經開始盤算下一段的可能性。今天就來揭曉，那些表面看似傷心欲絕，實際上超有行動力、轉身比誰都快的星座TOP4。bella儂儂 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 68
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 1 天前 ・ 2
台灣首位IFBB PRO女藝人！林芯儀健美奪冠再登亞錦賽開唱
「億萬歌姬」林芯儀成功跨界健美界，正式以IFBB PRO職業選手之姿，在 2025年「IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽」首度站上舞台獻唱，成為本屆最受矚目的驚喜亮點。她以壓軸嘉賓身份現身，完美融合歌手魅力與專業健美體態，被外界盛讚「刷新華語娛樂跨界尺度」。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話