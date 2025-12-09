吳慷仁回歸台劇 邵雨薇曝2人私下互動

邵雨薇對男友的回歸動向淡淡帶過。(記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕邵雨薇今現身韓國設計品牌在台灣的旗艦店開幕，擔任揭幕嘉賓，男友吳慷仁近期回歸台劇，演出《一把青》導演曹瑞原的新作《時候 A Time》而備受討論。對此，邵雨薇透露兩人最近有見面，但並沒有聊到工作，對男友的回歸動向也只是淡淡帶過。

邵雨薇對男友的回歸動向淡淡帶過。(記者潘少棠攝)

邵雨薇主演的戲劇《人浮於愛》已在Netflix上架，她在劇中挑戰性感小三，一反平時的害羞個性。她坦言拍攝時其實相當緊張，因為角色的風格跟自己差很多。被問到吳慷仁看完後有何反應？她笑說：「我知道他有看，但不確定有沒有全部看完，這可能要再問他。」

廣告 廣告

邵雨薇對男友的回歸動向淡淡帶過。(記者潘少棠攝)

至於耶誕和跨年計畫，她表示通常會到朋友家聚會，已經和姐妹們相約交換禮物；至於要送給吳慷仁什麼？她表示：「他不需要耶誕禮物啦！」而男友是否會一起？她賣關子：「可能要先問他有沒有時間？」似乎不願正面談論與吳慷仁相關話題。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

60年一遇「赤馬紅羊劫」！太歲燈、光明燈這麼「安」就對了…

阿信沒放棄給「完整的流星」換來朱孝天嗆聲 爆料艾姐為促F4合體里程數激增內幕

演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌

