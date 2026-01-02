吳慷仁在台跨年！邵雨薇超嗨「熱舞+喝到茫」倒他懷裡…全被拍

娛樂中心／綜合報導

女星邵雨薇與金馬影帝吳慷仁因戲結緣，2人低調交往9年穩定如初，一度傳出秘婚但被否認。隨著吳慷仁2024年西進中國發展，小倆口開始遠距離戀愛，但不時仍悄悄放閃；邵雨薇近期發出跨年夜「喝醉斷片」的模樣時，被眼尖網友發現她是倒在吳慷仁懷裡，甜蜜畫面閃瞎全場。

邵雨薇昨（1日）在元旦當天，回顧前1天跨年夜的美好回憶，只見首圖的她身穿全身休閒穿搭、與一群好友燦笑尬舞，蹦蹦跳跳的模樣看上去相當快樂，氣氛也相當歡樂。不過邵雨薇似乎玩得太嗨，往後滑的下一張竟是她醉倒趴桌的畫面，令她不禁自嘲「2025-2026的那一秒我完全沒參與謝謝，不知道是累爆還是醉爆還是跳舞暈爆，總之，少了那一小時的回憶還有精彩的兩天！」

邵雨薇跨年夜和好友開心熱舞、開喝，沒想到在倒數時醉倒。（圖／翻攝「邵雨薇」臉書）

邵雨薇跨年夜和好友開心熱舞、開喝，沒想到在倒數時醉倒。（圖／翻攝「邵雨薇」臉書）

值得一提的是，當時醉倒的邵雨薇，身後靠著1名微笑比YA的男子，雖然沒露出全臉，但光從下巴、嘴巴就明顯看出是吳慷仁，似乎正在照顧不勝酒力的女友。因此畫面曝光後，不少網友都打趣說，「看到一個很熟悉的下巴」、「第二張很閃」、「第二張也太好笑ww希望新的一年可以看到你的更多作品，也希望可以見到你」、「有人偷放閃」、「超級可愛」。

邵雨薇（左）、吳慷仁（右）過去不時放閃。（圖／翻攝「邵雨薇」臉書）

事實上，邵雨薇和吳慷仁過去不時放閃，不過自從男方赴中發展後、頻率降低不少，但吳慷仁仍不時回台陪伴女友，像是9月就回來幫邵雨薇慶生。似乎為了保護雙方事業，邵雨薇近期被問到感情問題也多半低調帶過，像是被問到遠距離戀愛、是否會覺得相處時間變少，她表示自己也相當忙碌，除了忙於工作私下也會學日文、潛水、攝影，「可以多學一點東西 讓自己享受更多事情，讓心情再沉澱一下」，可見兩人即使不在彼此身邊，仍在各自的舞台上持續拚搏。



