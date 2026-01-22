吳慷仁將中國電影男主？遭中網抵制：風險藝人

娛樂中心／楊佩怡報導

金馬影帝吳慷仁去年9月宣布將事業重心轉往中國後，便頻繁透過社群分享在當地的生活日常，從工作行程、城市探索到飲食體驗都毫不保留。近日有消息指出，由中國女星章子怡自導自演的長片《游過海岸一百米》，男主角將會由吳慷仁來演出，然而消息曝光後，引來大批中國網友傻眼直呼：「換個男主吧，風險藝人」。





傳吳慷仁將出演章子怡電影男主！中網酸他「風險藝人」狂喊：換個男主吧

章子怡的新電影準備開拍，據傳男主角將疑吳慷仁演出。（圖／翻攝自微博）

中國女星章子怡迎來職涯新突破，首度自0導自演長片《游過海岸一百米》。該片以女性視角切入，細膩刻劃外祖母為了尋父，從安徽一路橫跨福建抵達台灣的感人尋親歷程。演員卡司極為夢幻，除了由吳慷仁擔綱男主角，更邀來金馬女配角文淇與實力派男星趙又廷助陣；據傳鞏俐、辛芷蕾及張子楓也將現身客串，豪華陣容備受期待。

廣告 廣告

傳吳慷仁將出演章子怡電影男主！中網酸他「風險藝人」狂喊：換個男主吧

中網認為吳慷仁的政治立場不適合演男主角。（圖／翻攝自微博）

然而消息曝光後，不少中國網友傻眼表示「趙又廷不如吳康仁咖位高嗎」、「她想衝金馬？台資味這麼濃」、「這麼愛台灣的，文淇也算是半個台灣的」、「拍吧以後能不能播不一定」；還有不少網友認為吳慷仁演，其政治立場可能會影響電影發展，「吳慷仁不是d（獨）嗎？會不會被抵制啊」、「換男主吧，風險藝人」、「感覺以目前的輿論環境，要找演員也只能找那些中國官方背書的人，maybe文琪趙又廷蘇有朋陳妍希？吳慷仁確實有點危」、「怎麼這會兒又不抵制台D了？」、「男主角不是台獨？」。

傳吳慷仁將出演章子怡電影男主！中網酸他「風險藝人」狂喊：換個男主吧

吳慷仁近期的事業重心轉往中國發展，一口流利的轉舌音，引來大批網友不滿。（圖／翻攝自微博）

事實上，吳慷仁近期因進軍中國市場的舉動，數度在台灣網路掀起熱議。他在微博與小紅書同步成立個人工作室後，發布了一段品嚐老北京「豆汁兒」的短片；片中他神情激動、頻頻舔唇甚至眼眶泛淚，卻因刻意捲舌模仿北京腔、捨棄原本的台灣語調，被網友質疑「用力過猛」，引發大量台灣網友的毒舌批評。

原文出處：傳吳慷仁將出演中國電影「當男主角」！遭中網抵制喊「風險藝人」：換個男主吧

更多民視新聞報導

琳妲辣穿比基尼躺雪地！一轉身炸出「雙Q嫩蛋」

謝忻罕穿小洋裝！彎腰炸出「深溝雪球」全網看呆

誇洪詩照顧公公！哥哥再曝「6點真相」遭嗆：父權PUA

