「吳慷仁弟弟」宣布寶寶出生！性別曝光「頭好壯壯射手寶」：忍不住淚崩

馬來西亞男星陳澤耀之前在《富都青年》飾演吳慷仁的弟弟飽受好評， 今（28）日開心宣布寶貝女兒平安出生，並感性分享陪產過程中滿滿的緊張與感動。他也透露，女兒的可愛乳名定為「小雲寶」，至於本名仍在思考中，將於大馬規定的60天內完成登記。

陳澤耀在社群上寫下長文，透露老婆在38週又5天接受剖腹產，雖然早有心理準備，仍難免緊張。他坦言這段期間腦袋不停盤旋各種問題：「待產包好了嗎？嬰兒汽座裝好了嗎？太太剖腹後要注意什麼？我能做些什麼？」甚至前一晚心情亂到將近晚上10點還出門散步，希望平復情緒。

陳澤耀一路相伴老婆生產。（圖／經紀人提供）

散步途中，他突然回想起老婆為了懷孕所承受的辛苦，從試管療程、動手術、打針取卵與植入，「真的太偉大，辛苦你了。」27日下午3點，寶寶正式報到。陳澤耀回憶，女兒被醫生喚醒、哭聲響起的瞬間，他的眼淚也在眼眶打轉；太太情緒潰堤，他一手安撫、一手替她擦淚。醫生邀請他剪臍帶時，更是差點淚崩。太太事後笑問他「你怎麼沒哭？」他則溫柔回應：「因為我知道，一旦我哭了，你一定會停不下來。」他感性表示，當太太與女兒哭泣時，「我更應該堅強地在你們身邊。」

陳澤耀變女兒傻瓜。（圖／經紀人提供）

老婆產後他坐在走廊聽到女兒哭聲，也默默落下眼淚，坦言在手術室其實緊張到發抖，「或許冷氣太強了。」最後他寫下：「從今以後我有了個新身份，Call me Daddy。」據經紀人透露，小公主的乳名為「小雲寶」，至於正式名字則尚未決定。大馬規定新生兒須於出生後60天內完成登記，陳澤耀夫妻還在思考中。

