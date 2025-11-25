吳慷仁悄回台灣！43歲生日曝人生體悟「健康永遠第一」

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳慷仁近年積極投入中國市場，去年宣布簽下中國經紀公司後，舉手投足更被台灣網友放大檢視，尤其他在中國國慶日於微博轉發《人民日報》並寫下「惟願山河錦繡，國泰民安」一度引發反彈。不過，吳慷仁24日迎來43歲生日，卻悄悄曝光最新行蹤，再度掀起議論。

吳慷仁43歲生日當天在多個社群平台曬出慶生照，他身穿深色上衣坐在沙發旁，桌上放著插有「43」數字蠟燭的焦糖色蛋糕，他面帶微笑、雙手合十閉眼許願，整體畫面散發放鬆又充滿儀式感，然而此次發文除了曝光慶生活動，也因微博顯示IP位置在台灣，讓外界注意到他人已悄悄返台。

吳慷仁也以簡短文字寫下生日體悟，感謝粉絲祝福並直言「沒有許特別願望，只希望家人朋友身體健康，健康永遠都是第一順位～」他強調40歲後更懂得健康的重要性，「祝各位平安然後喜樂～身體健康真的好重要(40後的體悟)。」溫柔語氣與生活感分享，意外成為他轉往中國發展後，鮮少公開在台灣的私人活動。

