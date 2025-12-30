吳慷仁悼念曹西平，曾被碎碎念「像機器人跳舞」

吳慷仁和曹西平組過男團「奶油起司」。（翻攝自臉書）

曹西平在二十七日近十二時遇地震，二十八日還發文，30日傳出猝死，享壽66歲。消息傳開後，演藝圈震撼，因「富都青年」事業達最高峰的吳慷仁，也發了一則悼念文提到，自己１０年前曾跟曹西平組成男團「奶油起司」，曾跟曹西平出過專輯。

吳慷仁透露，他曾跟曹西平組成男團「奶油起司」，他們還一起拍了MV，朋友都不相信，「他們以為我開玩笑…我多半沒再多說，因為覺得自己這部片演得不太好…」。吳慷仁說，「記得排練舞蹈的時候，還被他念了一下，說我肢體僵硬，我笑死…因為跟他比起來…我簡直是台沒有上油的機器人…」當時兩人在片中合唱了曹西平的《野性的青春》，還排了舞蹈，他很開心有過這段回憶，他至今留著兩人的道具照。

