吳慷仁新片踩中共紅線！無預警遭影展撤片 影評人：有必要打壓到非洲去嗎
由吳慷仁、孫淑媚、陳玄力等人主演的國片《南方時光》，入圍本屆金馬獎最佳導演等獎項，其故事背景圍繞在1996年的台海危機。然而近日該片參加摩洛哥馬拉喀什國際影展（FIFM）正式競賽，卻無預警遭到撤片，導演曹仕翰透露，影展方透露因為某些「敏感因素」，政府不會簽發放映許可。影評人「無影無蹤」翁煌德則覺得好笑，對於《南方時光》一部非主流的藝術電影，「中共有必要出手打壓到非洲去嗎？」
《南方時光》入選國際影展 突遭摩洛哥政府拒發放映許可
導演曹仕翰以《南方時光》入圍本屆金馬獎，該片更先後入選西班牙聖賽巴斯提安國際影展、瑞士蘇黎世影展等國際影展，8月還接獲摩洛哥馬拉喀什國際影展的邀請函，請他們參展。
馬拉喀什國際影展原本公布本屆有14部競賽片，其中就包含《南方時光》，怎料21日競賽名單突然更新，《南方時光》遭到移除了。曹仕翰收到通知，內容指出因某些「敏感因素」，摩洛哥政府不會核發簽證與放映許可，因此所有安排全面撤回。曹仕翰透露，影展一再重申他們非常欣賞《南方時光》，不清楚政府為何拒發許可，並稱這是第一次發生，他們非常抱歉。
曹仕翰今（27日）在臉書發文無奈表示：「電影本該是理解世界的窗，而現在卻因為某種『無法被說明的原因』，在未知力量的介入下被關上。」對於想與世界對話的心被攔阻在門外，他深感遺憾，並替所有參與的演員與工作人員感到可惜，但也強調他不會因此氣餒，會繼續創作。
政治符號與台灣人共存 「無影無蹤」：有什麼好迴避？
影評人「無影無蹤」翁煌德今在臉書發文，談及台灣電影創作與政治之間的關係，他提到，《南方時光》應該是首次在台灣電影中明確看到中共可能對台動武的敘述，只不過該片講的不是現在，而是1996年的台海危機。電影中提到，當年台灣進行首次總統直選，中共為了阻止李登輝當選而以武力威懾台灣，許多人被嚇得移民。電影中從事土地開發的主角爸爸吳慷仁就因為政治問題影響投資金流，被搞得焦頭爛額。
不過翁煌德也說，《南方時光》並不是一部政治作品，本質上還是一個青春故事，若去掉這個背景，故事依然可以成立。但他認為，台灣人的成長經驗就是和政治符號共存，有什麼好迴避的？該片不過就是還原了那個年代台灣人的生命經驗。
談到《南方時光》在摩洛哥馬拉喀什國際影展突然被撤片，翁煌德也直言摩洛哥政府出手干預影展的原因不難猜，當然也是中共出手干預，畢竟對中共而言，《南方時光》傳遞的政治訊息似乎太過危險，和李登輝當時去康乃爾大學一樣難以容忍。然而他也說自己覺得很好笑，「《南方時光》就是大家眼中的非主流電影、藝術電影，中共有必要出手打壓到非洲去嗎？」
和國旗被搶一樣嚴重！ 無影無蹤籲政府表態、電影人聲援捍衛創作自由
儘管《南方時光》被撤片的新聞討論度不高，但翁煌德認為，這件事和台灣人運動場上被搶國旗的是同樣的事情，面對來自對岸的文攻武嚇，台灣電影人若選擇視而不見、沒有出面聲援，以後影展被中共施壓撤片也將成為常態，因為有了先例，之後就可能會再次發生，這是唇亡齒寒的問題。他希望政府應該對這件事做出明確表態，也希望台灣人先正視這件事，給予台灣電影創作自由絕對的支持。
此外他也好奇，本屆馬拉喀什影展的評審團主席是韓國名導奉俊昊，對於《南方時光》被撤片，奉俊昊是否可以接受？他舉例，假如今天是俄國總統普丁（Vladimir Putin）要求某影展撤掉烏克蘭電影，「這豈不是國際醜聞？不僅評審團要辭，影展方也得有人下台。」
