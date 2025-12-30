吳慷仁昔在台「曾與曹西平組團」飆唱！畫面曝光網淚：我記得…

娛樂中心／周希雯報導

資深藝人曹西平出道超過40年，憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」一度風靡全台，沒想到29日深夜驚傳在住處猝逝，享壽66歲。噩耗令演藝圈悲痛不已，不少藝人陸續發文表達哀悼，演員吳慷仁也緬懷與曹西平生前互動，意外曝光2人當年組團飆唱的往事，「說我肢體僵硬，我笑死…」

吳慷仁今（30日）發文透露，曾和朋友提到「我跟曹大哥出過專輯，一起是團體，拍過MV，叫奶油起司」，但大家都以為是開玩笑，「我多半沒再多說，因為覺得自己這部片演得不太好…」原來，2人曾在《台北愛情捷運》系列之一《鮮肉老爸》合作，當時吳慷仁飾演突然失蹤的當紅偶像，20多年後突然再度現身，外貌竟毫無歲月痕跡，但曹西平飾演的團員早已隨歲月老去，因此重逢時當場嚇了一大跳。

廣告 廣告

吳慷仁、曹西平「曾組偶像男團」飆唱！珍貴專輯、小卡曝光…網淚：我記得

吳慷仁（左圖左）、曹西平（左圖右）曾為電影組成男團。（圖／翻攝「吳慷仁Kang Ren Wu」臉書）

雖然距離拍攝已過了10年，不過吳慷仁仍印象深刻，2人因為這部作品，重新合唱了曹西平的〈野性的青春〉，還特別排舞助陣，「記得排練舞蹈的時候還被他念了一下，說我肢體僵硬，我笑死…因為跟他比起來…我簡直是台機器人沒有上油…」對此，吳慷仁有幸和曹西平曾一起合作、唱歌跳舞，「悼念曹大哥，謝謝您帶給大家的一切，會好好記得和您一起拍攝的時光」，最後再附上2人在劇中的道具專輯照、大喊口號「我們是奶油起司！」

吳慷仁、曹西平「曾組偶像男團」飆唱！珍貴專輯、小卡曝光…網淚：我記得

吳慷仁至今仍保留當時拍攝的道具。（圖／翻攝「吳慷仁Kang Ren Wu」臉書）

貼文曝光後，不少網友也感傷留言，「和他曾有一段故事的人，都知道他的溫暖」、「這部我有看，算是穿越電影始祖」、「太好笑了，我好像還有一絲絲這個影片的印象」、「真的很想他，他是個直爽的人」、「我記得這一部，真的人生無常」、「他真的是屬於刀子嘴豆腐心的人」、「看著原來曾經帶給自己歡樂的藝人一個接一個離世，雖然不曾謀面也覺得很難過」。





原文出處：吳慷仁、曹西平「曾組偶像男團」飆唱！珍貴專輯、小卡曝光…網淚：我記得

更多民視新聞報導

曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

中共嗨PO「無人機俯瞰101」視角！疑盜用「台灣監視器畫面」

中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智

