吳慷仁曾跟曹西平「組團、出專輯」 練舞被唸、拍攝道具還留著

吳慷仁（左起）與曹西平曾組團。翻攝吳慷仁Kang Ren Wu、曹西平臉書

資深藝人曹西平日前於三重住處驟逝，享壽66歲，消息一出震驚演藝圈。金馬影帝吳慷仁昨（30日）也在社群平台發文悼念，透露一段鮮為人知的往事。他感性表示，過去曾與曹西平組成名為「奶油起司」的團體，甚至一起出過專輯、拍過MV，雖然這段經歷常被朋友誤以為是開玩笑，但他至今仍珍藏著當時的拍攝道具照，以此紀念這位永遠的「四哥」。

曾組團「奶油起司」 吳慷仁憶十年合作緣分

吳慷仁在文中提到，這段緣分始於10年前拍攝的《台北愛情捷運》系列作品《鮮肉老爸》。當時因為劇情需求，他與曹西平合組了偶像團體「奶油起司」，並重新翻唱曹西平的經典代表作〈野性的青春〉。吳慷仁透露，當他跟朋友分享這段往事時，大家多半以為他在開玩笑，而他過去也因為自覺在那部片演得不夠好，所以很少對外主動提起。

廣告 廣告

吳慷仁與曹西平曾組團。翻攝吳慷仁Kang Ren Wu臉書

練舞被曹西平嫌僵硬 幽默自嘲「沒上油的機器人」

憶起當年的合作過程，吳慷仁笑稱，為了拍攝MV兩人還特別去練舞，沒想到練舞時被曹西平碎唸了一番，嫌他肢體動作太過僵硬。吳慷仁自嘲地說：「我笑死……因為跟他比起來……我簡直是台機器人沒有上油……」他感嘆有幸能與曹西平一起工作、唱歌、跳舞，那段歡樂的時光至今依然清晰，更強調會好好記得兩人共同拍攝的日子。

吳慷仁鮮少提到這段故事。翻攝吳慷仁Kang Ren Wu臉書

珍藏十年道具照 吳慷仁深情告別前輩

除了文字悼念，吳慷仁也分享了保存至今的拍攝道具照，照片中記錄了兩人組成「奶油起司」時的模樣。他在文末真摯寫下：「悼念曹大哥，謝謝您帶給大家的一切。」字裡行間流露出對前輩離世的萬分不捨。這篇貼文也引發許多網友共鳴，紛紛留言感念曹西平過去在螢光幕前帶給觀眾的活力與歡笑，並祈願他一路好走。

吳慷仁練舞還被曹西平念。翻攝吳慷仁Kang Ren Wu臉書



回到原文

更多鏡報報導

張惠妹今晚坐鎮台東跨年！超大咖卡司全曝光「根本豐年祭」

「水彈女王」權恩妃高雄跨年彩排搶先看 在台「停留天數」公開、想去逛夜市

顏值天花板合體！IU、邊佑錫同框頒獎畫面太香 《21世紀大君夫人》未播先暴動