吳慷仁消失1月膨脹了？中國路邊攤「吃蟲」露臉了

娛樂中心／李汶臻報導

42歲台灣男星吳慷仁去（2024）年無預警簽約中國經紀公司，工作重心也轉往當地，經常台灣、中國兩邊飛。進軍中國一年多的他，近來屢因「舔共」議題，遭台灣網友炎上。日前適逢中國十一國慶，他被發現高調表態並轉發「我愛你中國」，當天過後微博帳號便不再更新。他消失近1個月，昨（29日）終於再度現身，本人蹲坐在路邊吃宵夜，桌上驚見「蟲寶寶」的畫面流出。

吳慷仁近來屢因「舔共」議題，被台灣網友炎上。先前接連在中國社群平台微博和小紅書，開設「個人工作室」帳號，其中一支「喝豆汁兒」短片拍下他狂舔嘴唇、眼眶泛淚的畫面，但隨後因被抓包台灣腔大消失，故意捲弄舌頭、裝腔模仿老北京語調，遭大批台灣網友狂罵。

廣告 廣告





男星路邊「猛吸新鮮汁水」是吳慷仁！高調表態愛中國「消失1個月」現身

吳慷仁品嚐燒餅夾肘子，「開舔」畫面流出。（圖／翻攝自小紅書@吳慷仁工作室）









男星路邊「猛吸新鮮汁水」是吳慷仁！高調表態愛中國「消失1個月」現身

吳慷仁喝豆汁，眼眶泛淚全被拍。（圖／翻攝自小紅書@吳慷仁工作室）





到了10月1日、中國慶祝76週年國慶當天，吳慷仁一大早就乖乖轉貼中共官媒《人民日報》的「我愛你中國」圖卡，並寫下「惟願山河錦繡，國泰民安」。對比台灣雙十國慶日，吳慷仁所有社群全都靜悄悄的狀態，兩者形成鮮明反差。而就有網友發現吳慷仁的微博自10月1日之後，就不曾再更新狀態，讓不少人好奇他的最新動向。





男星路邊「猛吸新鮮汁水」是吳慷仁！高調表態愛中國「消失1個月」現身

吳慷仁上傳一系列「人在中國三亞」的畫面，近況全曝光。（圖／翻攝自微博@吳慷仁）





在社群消失近1個月的他，昨（29日）終於再度現身，貼出一系列自己在中國三亞、體驗當地「夜生活」的畫面。照片可見收工後的他，跟一群人在路邊燒肉，桌上的菜色包括蠶蛹寶寶，讓他直言「輸給了蠶蛹寶寶…無法體會他們說的嘎嘣脆…因為它們還是略顯可愛」。貼文中還有一張他坐在路邊、手捧超巨椰子狂吸新鮮汁水的正面照，畫面曝光後吸引粉絲湧入圍觀並留言：「阿仁你好會寫城市遊記喔，每篇都很在地和有趣，下一站是哪」、「喝椰汁都這麼可愛」、「超久不見」、「哥這幾個月是不是胖了」。

男星路邊「猛吸新鮮汁水」是吳慷仁！高調表態愛中國「消失1個月」現身

（圖／翻攝自微博@吳慷仁）









原文出處：男星路邊「猛吸新鮮汁水」是吳慷仁！高調表態愛中國「消失1個月」現身

更多民視新聞報導

雙十國慶「吳慷仁1舉動」被挖！台網友灌爆臉書

薪水優渥到辦黑卡？前「最美檢察官」8字揭真相

擁5優點「台灣1伴手禮」KO鳳梨酥？日人：爸媽超愛

