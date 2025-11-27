吳慷仁看香港大火連線報導「徹夜未眠」 心痛發聲：別再有民眾警消傷亡

記者趙浩雲／台北報導

香港宏福苑大火，火勢相當猛烈，到了深夜仍未撲滅。（圖／AP授權）

香港大埔宏福苑昨26日發生大火，多棟大樓陷入火海，截至27日清晨傷亡慘重，已造成44人喪生、58人受傷，甚至還有消防員殉職，仍有逾200居民下落不明，不僅民眾，連娛樂界都相當關心大火動向，吳慷仁也表態一同祈禱不要再有傷亡，今（27）日難過的在臉書上發文。

吳慷仁今天凌晨在臉書發文表示「此刻還看著網路連線報導，感到很難過，香港的朋友請遠離火災周圍區域，真心祈禱大埔區大火能儘快熄滅，不要再有任何民眾與警消人員傷亡。」

廣告 廣告

文章曝光後，兩岸三地的網友紛紛留言「感謝慷仁兄。願眾人大步檻過。」、「天佑大埔，天佑香港，謝謝你」、「一整晚很難入睡」、「香港人更加睡不到（睡不著）」、「求主降雨」、「來自香港的fans，感謝祝福，我們現在的確很需要。」、

吳慷仁在臉書發文心繫香港火災。（圖／翻攝自臉書）

這起罕見的嚴重火災引發全球關注，多位演藝人士也透過社群平台分享救援資訊，希望協助未被掌握的災民與家屬之間加速訊息流通。隨著災情持續擴大，多個節目主辦單位、品牌與表演團體迅速做出應對，避免在全港哀痛之際仍舉行慶祝性活動。

更多三立新聞網報導

籃藍遭胡瓜襲胸「小禎加碼爆料有男友」 李進良不忍了：看不懂邏輯在哪

Fumi阿姨真實年齡曝光！出腳踹捷運嬤爆紅 網友看呆了：完全看不出來

黃志明車禍身亡！大馬娛樂大亨「超狂背景曝光」一票人看錯：以為黃明志

台八女星車禍停工！白家綺現身救火「與尪演夫妻」 公私不分成亡命鴛鴦

