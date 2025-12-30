吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸

曹西平30日傳出猝死，享壽66歲，隨後乾兒子Jeremy證實，更喊話希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為他不屬於親屬，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。

吳慷仁和曹西平合作過。（圖／翻攝自臉書）

吳慷仁透露，自己曾跟曹西平一起出過專輯，組成男團「奶油起司」，他們還一起拍了MV，他跟朋友講這件事時，大家大多都不相信，「他們以為我開玩笑…我多半沒再多說，因為覺得自己這部片演得不太好…」。

吳慷仁和曹西平組過男團。（圖／翻攝自臉書）

吳慷仁表示，那是10年前一起拍的作品，當時兩人在片中合唱了曹西平的《野性的青春》，當時還排了舞蹈，「記得排練舞蹈的時候還被他念了一下，說我肢體僵硬，我笑死…因為跟他比起來…我簡直是台機器人沒有上油…」他很開心有過這段回憶，他至今留著兩人的道具照。