吳慷仁邁入43歲悄回台灣 曬「女友視角照」慶生吐心中第一順位

娛樂中心／綜合報導

男星吳慷仁精湛的演技曾榮獲金鐘、金馬等多項大獎的肯定，而他自去年（2024）簽約中國經紀公司後，便將事業重心移往當地，一舉一動都受到關注。昨（24日）吳慷仁迎來43歲生日，他也曬出女友視角畫面，鬆吐真實心聲。

吳慷仁昨（24日）度過43歲生日，本人也在微博曬出「女友視角照」，感謝大家給予的祝福，透露自己沒有許下特別的生日願望，唯獨希望身邊人都可以身體健康，這也是他心中的第一順位，值得注意的是，從吳慷仁發文的IP位置顯示，他已經悄悄回到台灣，貼文曝光後，許多網友也湧入吳慷仁微博留言祝福。

廣告 廣告

事實上，吳慷仁積極在中國發展事業，除了開設「吳慷仁工作室」微博、小紅書帳號之外，更不時會分享在中國生活點滴，其中一部「喝北京豆汁」的影片，吳慷仁不停使用捲舌音，也讓大批台灣網友看不下去，感嘆「標準口音講話不行嗎」。

吳慷仁曬出「女友視角照」慶生。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

更多三立新聞網報導

30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰

78歲樂壇天后罹癌悲吐真實心聲：捨不得死 最新身體現況曝光了

凌晨民宅惡火！64歲資深演員「驚傳在屋內」送醫後不治身亡

遭鬼切汽車撞飛「左肩韌帶斷裂」 八點檔女星發聲：被迫按下人生暫停鍵

