吳慷仁離開中國了！返台「有感而發」第一順位曝

娛樂中心／李汶臻報導

台灣男星吳慷仁去（2024）年簽約中國經紀公司，工作重心轉往當地，經常台灣、中國兩邊飛。進軍中國1年多的他，近來屢因舔共議題，遭台灣網友炎上。今（11/24）日吳慷仁迎來43歲生日，他稍早在多個社群平台更新慶生畫面，並有感而發曝光自己內心的「第一順位」。值得一提的是，微博IP定位也讓他的最新行蹤曝光。

吳慷仁近來屢因「舔共」議題，被台灣網友炎上。先前接連在中國社群平台微博和小紅書，開設「個人工作室」帳號，其中一支「喝豆汁兒」短片拍下他狂舔嘴唇、眼眶泛淚的畫面，但隨後因被抓包台灣腔大消失，故意捲弄舌頭、裝腔模仿老北京語調，遭大批台灣網友狂罵。到了10月，不同於中國國慶日當天，乖乖轉貼中共官媒《人民日報》「我愛你中國」圖卡的模樣，吳慷仁在台灣雙十國慶日被抓包，社群全都靜悄悄，超反差狀態再度引發熱議。

廣告 廣告

吳慷仁「離開中國」回台灣了！43歲「私下狀態曝」第一順位全說了

吳慷仁品嚐燒餅夾肘子，「開舔」畫面流出。（圖／翻攝自小紅書@吳慷仁工作室）









吳慷仁「離開中國」回台灣了！43歲「私下狀態曝」第一順位全說了

吳慷仁近來屢因「舔共」議題遭台灣網友炎上，日前出席中國金雞百花電影節。（圖／翻攝自微博@吳慷仁）





隨後吳慷仁被發現許久未更新社群，11月中旬他以「華語電影推介人」身分，現身中國影視界年度盛事「2025中國金雞百花電影節」典禮，他當時也發出多張「人在廈門」畫面。今（24）日吳慷仁迎來43歲生日，他下午在多個社群平台上傳43歲的私下真實狀態。畫面可見他坐在沙發前，室內燈光昏黃柔和，氣氛溫馨。他雙手交握、閉著眼睛許願，火光搖曳映照在他放鬆又略帶靦腆的笑容上。

吳慷仁「離開中國」回台灣了！43歲「私下狀態曝」第一順位全說了

吳慷仁43歲慶生照流出，私下超真實狀態曝光。（圖／翻攝自微博@吳慷仁）





對於各界送上滿滿的生日祝福，吳慷仁飽含感激寫下「謝謝祝福」。而他也許下超樸實的生日願望，透露自己「就只希望家人朋友身體健康」，而他也貼文中有感而發自己40歲過後的體悟，期間多次強調身體健康的重要性，並表示「第一順位」永遠都是健康。此外，微博IP定位也讓他的最新行蹤曝光，IP顯示目前他已回到台灣。另一方面，目前查看女友邵雨薇的社群，最新發文中並未提及男友吳慷仁，也尚未送上生日祝福。





吳慷仁「離開中國」返台畫面流出！有感而發「脫口這番話」親吐第一順位

吳慷仁微博IP顯示，他目前人已回到台灣。（圖／翻攝自微博@吳慷仁）









原文出處：吳慷仁「離開中國」返台畫面流出！有感而發「脫口這番話」親吐第一順位

更多民視新聞報導

陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出

43歲林依晨美肌濾鏡全關！二寶媽真實狀態流出

楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情

