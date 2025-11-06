吳懷德接任新營高工家長會長
記者翁聖權／新營報導
新營高工舉行家長會長交接暨委員授證典禮，由吳懷德接任家長會長。他現於南部科學園區任職，具備專業科技背景，長期投入教育公益與青年技術人才培育。未來將持續協助學校鏈結產業資源，拓展學生實作與職涯發展機會，與學校共同打造更具前瞻性的學習環境。
新營高工指出，吳懷德接棒王偉丞先擔任該校一一四學年度家長會會長，校方並向榮譽會長王偉丞過去一年的貢獻表達感謝。王偉丞為金屬加工產業事業有成的企業家，任內積極推動校務發展、支持技能學習與產學合作，為學校在設備改善、資源導入與教育活動推展上貢獻良多，深受師生與家長肯定。
典禮中，校友會理事長洪嘉致、文教基金會董事長黃建鎮、副會長黃國卿、副會長王昱文等亦出席。他們長期支持新營高工校務推動、獎助學金與人才培育，是促進新營高工穩健成長的重要推手。校友會及文教基金會亦致贈紀念禮，表達對新任會長及家長會團隊的祝賀與支持。
新營高工表示，家長會是推動校務與支持教育理念的重要夥伴，家長會長交接交接象徵承先啟後、共同前行。期盼在新任會長吳懷德的帶領下，整合社區、產業與學校力量，為學生打造充實、自信、具未來競爭力的學習路徑，持續邁向卓越。
