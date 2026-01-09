吳政勳當爸了！自曝「寶寶提早出生」 喜曬一家三口合照：很不真實

【緯來新聞網】曾演出多部八點檔戲劇的42歲男星吳政勳今（9日）在社群報喜，表示老婆順利產子。吳政勳也曬出一家三口第一張合照並感嘆表示：很不真實。

吳政勳當爸了。（圖／吳政勳IG）

吳政勳提到，原本兒子的預產期是在下禮拜，出乎意料地自己挑時間出生，而對於老婆生產過程，吳政勳則開車送老婆到醫院的路上都在計算宮縮頻率，結果老婆才躺上產台3分鐘，兒子就降生。



對於兒子的到來，吳政勳也感動地說「他出生那一刻很不真實」，心中也充滿感謝，過去吳政勳演出不少戲劇都讓觀眾留下印象，如今喜獲麟兒也讓不少粉絲湧入社群貼文底下留言祝福。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

金音獎完整得獎名單／大象體操獲最佳樂團獎 伍佰力挺頒特別貢獻獎

36歲「絕情少年」帶女兒到懷疑人生 Barry Chen這一刻最感動