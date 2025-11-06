吳政澔《好運來》預告角色「會再更渣？」網友提議「劇情朝這走向」他狂贊成

四季線上/林佩玟報導

渣到出汁！男星吳政澔在民視八點檔《好運來》挑戰演渣男「弘軒」一角，劇中背著當時懷有身孕的老婆蘇晏霈（飾 樂樂），偷情小姨子程雅晨（飾 佩婕）長達十多年，不倫戀被抓到後還不知反省，甚至變本加厲，讓觀眾看得好生氣，直言「弘軒真的好討厭」，沒想到這角色似乎還會更壞，吳政澔發文透露「繼續想想 還要做什麼事才好？」，引起網友們熱烈討論。

吳政澔《好運來》與小姨子不倫戀多年，程雅晨演的小三婕想上位當江太太

有網友問「是繼續在想看你要做什麼壞事嗎？」，吳政澔毫不猶豫回覆「嘿啊」，還有網友提議「把佩婕踢出家門~再來交一個」，期待弘軒就渣到底，再包養小四氣死小三佩婕，吳政澔笑回「好主意」。

吳政澔《好運來》挑戰演渣男「弘軒」渣到爆表，讓觀眾看了好生氣/翻攝吳政澔FB

而在上一檔《愛的榮耀》中，吳政澔飾演「羅文翔」暖男醫師大受觀眾喜愛和關注，觀眾們原以為這次在《好運來》也是正派角色，一開始與蘇晏霈愛得甜蜜蜜，卻沒料到最後變成超級大渣男，雖然讓人看得氣噗噗，但吳政澔不管是演暖男還是渣男，都詮釋得非常到位，讓觀眾投入在他精湛的演技裡。

（左）吳政澔《好運來》渣男角色對比《愛的榮耀》暖男角色（右），從造型到演技都詮釋得非常到位/翻攝吳政澔FB

