四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《豆腐媽媽》由平凡小人物串起人際之間的恩怨情仇，交織出扣人心弦的劇情，男星吳政澔飾演的「劉俊生」為近期發展的關鍵角色，一場車禍造成的連鎖反應徹底改變他的人生，吳政澔也首發長文寫下詮釋的心境，認了自己「深刻體會他的苦」，湧入粉絲鼓勵其演技的進步。

吳政澔先前接連演出八點檔《愛的榮耀》與《好運來》，分別飾演暖男「羅文翔」以及渣男「江弘軒」，藉由截然不同的角色發揮豐富演技；這次的劉俊生以王家員工的身分登場，同時又是李文英（曾智希 飾）的青梅竹馬，因此對萬仁傑（曾子益 飾）抱有敵意，看著兩人互動總會醋勁大發，上演2男搶1女的戲碼。

廣告 廣告

吳政澔《豆腐媽媽》演活底層小人物！首曝「太沉重」坦承：深刻體會他的苦

之後劉俊生頂替了王有美（王晴 飾）的車禍罪行，讓不知真相的李文英極不諒解，兩人關係瞬間惡化，終於忍不住透露肇事者並非自己，李文英卻又說出已和萬仁傑結婚，劉俊生強壓瀕臨崩潰的情緒，只能獨自站在原地，無語看著李文英離去的背影。

吳政澔《豆腐媽媽》演活底層小人物！首曝「太沉重」坦承：深刻體會他的苦

在這場戲播出之後，吳政澔特地抒發詮釋這個角色的心聲，表示這個角色的際遇太沉重，情緒崩潰卻只能獨自吞忍，連唯一的感情寄託也失去，寫下「可以深刻體會他的辛苦，我相信很多人都跟他一樣，被命運打擊壓制只能從空隙中呼吸」。貼文湧入粉絲關心，也有網友猜測劉俊生在遭遇這些劇變之後，可能會由愛生恨黑化，對傑英展開復仇，真相如何就待後續劇中揭曉。

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

【看更多】

《豆腐媽媽》幸福來得太突然！曾子益為捐肝「趕進度」搶先閃婚曾智希？

陳仙梅遭疑《豆腐媽媽》演出反派？網猜日後黑化她認了：是「討厭鬼」！

《豆腐媽媽》導演戲癮上身？眼尖網友抓包馮凱「親自上陣」開罵曾子益！

👉《豆腐媽媽》第12集完整版線上看





更多四季線上報導

曾智希《豆腐媽媽》演活悲情女！再搭檔曾子益 他狂讚「她進步到讓人驚喜」

蘇晏霈《豆腐媽媽》薄紗誘惑李運慶！挑戰從影最大尺度 笑曝「回家看色情片練功」

陳仙梅、潘奕如見面就是「重頭戲」！《豆腐媽媽》上演母女檔 二人真實年齡超接近