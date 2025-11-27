吳敏求、蘇一仲、張麗善都獲獎 曾盛麟為最年輕「企業永續傑出人物」

多年來旺宏共計捐贈了18.2億元予清華大學及成功大學，協助台灣培育更多跨領域AI人才，董事長吳敏求獲頒2025「企業永續傑出人物」。（圖片來源／旺宏電子）

TCSA台灣企業永續獎26日頒發第十八屆「台灣企業永續獎-企業永續傑出人物」，四位傑出領導人物獲獎，分別是旺宏電子董事長吳敏求、和泰大金會長蘇一仲、雲林縣長張麗善，以及葡萄王董事長暨總經理曾盛麟，值得一提的是，曾盛麟也是今年最年輕的「企業永續傑出人物」。

廣告 廣告

「台灣企業永續獎-企業永續傑出人物」有「永續界奧斯卡」之稱，首先是旺宏電子董事長吳敏求，台灣永續能源研究基金會肯定吳敏求於1989年帶領40多位專業人才自美返台投入前瞻IC設計與製造，扭轉當時台灣的逆向工程代工模式，更於36年前即創建將統計學知識應用於半導體的sNOVA系統，成為全球第一家生產線全面電腦化的晶圓廠，推動了半導體產業的永續智慧製造，也奠定了今日台灣在全球電子產業的關鍵樞紐地位。

泰大金會長蘇一仲獲頒「2025台灣企業永續獎—企業永續傑出人物」，和泰集團還一舉奪下「永續報告書獎」、「職場福祉領袖獎」等 3大獎項。（圖片來源／和泰大金臉書）

為推動半導體產業永續發展，吳敏求重視創新研發及積極培育科技人才，至今旺宏已累積近萬件全球優質專利，2022至2024年旺宏連續3年入選美國LexisNexis全球百大創新公司。旺宏教育基金會更是連續二十多年舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎，成為台灣大專院校及高中職科技競賽的指標獎項，累積超過4萬人次參賽，頒發獎學金超過2億元。為打造多元學習環境，旺宏共計捐贈了18.2億元予清華大學及成功大學，協助台灣培育更多跨領域AI人才。

和泰集團是歷年永續獎常勝軍，今年於「2025台灣企業永續獎（TCSA）」再度獲得高度肯定，不但和泰大金會長蘇一仲獲頒「企業永續傑出人物」，和泰本身還一舉奪下「永續報告書獎」、「職場福祉領袖獎」等 3大獎項。評審團指出，和泰大金多年落實環境減碳、健康福祉與治理透明，已成為台灣空調產業邁向低碳與健康轉型的關鍵力量。

雲林縣長張麗善獲頒「永續傑出人物獎」成為全國唯一獲獎的地方行政首長。（圖片來源／雲林縣政府臉書）

雲林縣長張麗善以其前瞻性的永續治理藍圖及深具影響力的政策成果，獲頒「永續傑出人物獎」，並成為全國唯一獲獎的地方行政首長，雲林縣府團隊亦同步獲得三項專業領域獎項。

葡萄王董事長暨總經理曾盛麟則是唯一獲「永續傑出人物獎」的六年級生，他擁有行銷博士學位，曾擔任精英電腦泛歐行銷總監，及英商顧問公司資深行銷經理，為葡萄王生技在第二代經營者。

葡萄王生技勇奪三項TCSA大獎，董事長曾盛麟（右）獲頒「永續傑出人物獎」。（圖片來源／葡萄王生技）

他親自主持永續發展暨 ESG 委員會，並設立「永續發展暨ESG指導委員會」，由董事會監督、跨部門合作，確保資訊透明，從制度面到執行面層層推進，公司亦獲頒「台灣百大永續典範企業獎」與「永續報告－白金級獎」，已經連續第四年獲獎。

(原始連結)





更多信傳媒報導

去韓國旅遊、醫美注意 首爾地鐵2大工會預告12月12日起發動罷工

因玉山金併購三商壽 玉山證信用評等遭列入負向

台積電AI生態系核心名單曝光 萬潤、應材、志聖、帆宣及中鋼都獲優良供應商獎

