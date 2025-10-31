吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。
吳敏求在法說會表示，對於Q3表現失望，與預期有差距，無法達到單月獲利。他提到，工廠經營不夠好，將協調各部門努力改善工廠閒置問題，此外，存貨方面遇到問題，如512Mb的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）並不是大眾市場可用的產品，應更有力道去除存貨。
而旺宏財報顯示，第3季營收82.14億元，季增21%，毛利率13.5%，較第2季下滑2.1個百分點，稅後淨損8.62億元，EPS-0.47元。前3季營收211.51億元，年增6%，毛利率15.4%，較去年同期下滑11.2個百分點，稅後淨損30.11億元，每股虧損1.62元。
對於旺宏公布的Q3財報，法人分析，Q3本業虧損擴大，Q4即使預期NOR報價小漲，仍恐持續虧損，加上工廠產用率不足，成本推升且庫存待消化，除預估2025年每股虧損2.02元，2026年還將續虧1.26元。
從籌碼面觀察，外資29日買超旺宏50631張，30日就賣超52983張，不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。
（封面圖／東森新聞）
