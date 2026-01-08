吳敏求「重出江湖」救公司 一次看懂旺宏虧轉盈真相

旺宏在連虧9季後，終於繳出一張「翻正」的漂亮成績單，11月虧轉盈且每股賺0.04元，12月營收暴增近45％，關鍵不在營運數字變漂亮，更強烈象徵意義在於這家老牌記憶廠回來了，這一切轉折繞不開一個名字：吳敏求。

時間回到去年第三季法說會，吳敏求罕見對投資人公開致歉，直言對公司營運非常失望。當時的旺宏，正被匯率波動、庫存去化與稼動率偏低3股力量夾擊，毛利率長期受壓，市場對其前景幾乎只剩保守解讀。

在那場法說會上，吳敏求拋出關鍵一句話：將自11月起「重出江湖」，更深入盯營運與研發，拉升稼動率、強化接單、填滿產能。這並非單純的信心喊話，而是董事長重新站回第一線的經營宣示。

11月轉盈 不是單一因素

旺宏11月由虧轉盈，並非價格暴漲所致。業界分析，關鍵在於出貨回溫、稼動率拉升，以及Flash產品組合改善。

依過往週期，第四季ROM出貨動能通常較第三季放緩，Flash合約價多在8至9月敲定，單季漲幅有限。但旺宏11、12月營收同步走高，顯示成長動能主要來自實際出貨量增加，而非短線價格效應。

旺宏2025年第四季合併營收77.33億元，全年合併營收288.8億元，年增11.6%，營運曲線正式脫離谷底區。

更深層的結構性轉變，來自AI。隨著AI伺服器與資料中心快速擴張，系統穩定性需求被拉到前所未有的高度。業界指出，在AI伺服器架構中，無論GPU、Switch或NPU，都必須配置NOR Flash，確保韌體在升級失敗時能即時還原。

這使NOR Flash單顆容量需求，從一般伺服器的125～256Mb，提升至256～512Mb，甚至在高階規格中，已出現單顆1Gb的需求。NOR Flash不再只是配角，而是系統可靠度的「保險絲」。

供給端的變化，為旺宏創造有利條件。成熟邏輯製程價格自2025年下半年起走揚，中系晶圓代工業者將產能優先配置至MCU、PMIC等高毛利產品線，NOR Flash產能被動收縮。在供給不再過剩的情況下，NOR Flash長期承壓的價格結構開始鬆動。

從「算力中心」到「記憶體中心」

前台積電工程師、基金經理人沈萬鈞指出，AI時代真正的瓶頸，已不只是算力，而是資料能否被即時搬運與存取，也就是所謂的「記憶體高牆」。當昂貴的算力資源被迫等待資料輸入，系統效率與投資報酬率都將被侵蝕。

他認為，這正是記憶體重要性快速上升的關鍵原因。產業結構正從「以處理器為中心」，轉向「以記憶體為中心」的運算模式，記憶體不再只是配角，而是決定AI效能上限的核心元件。

旺宏預計1月27日召開法人說明會，市場關注的不只是單月轉盈，而是稼動率能否持續、AI相關需求是否穩定填滿產能。吳敏求這次「重出江湖」，不只是救公司，也讓市場重新思考：在AI時代，記憶體是否真的回到了舞台中央。