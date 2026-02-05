吳敦告別式日期曝光 陳楚河悲痛發聲「和爸爸彼岸相聚」將到場送別

【緯來新聞網】前竹聯幫高層與影視製作人吳敦於2月3日清晨在台北辭世，享壽77歲。吳敦將於2月15日中午在台北市懷愛館舉行告別式，結束其傳奇且爭議不斷的一生，根據《壹蘋》報導指出，竹聯幫前領導人陳啟禮之子、演員陳楚河也悲痛發聲「他與我父親兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。」，強調兩家情同家人，將陪同家屬出席告別式。

吳敦告別式日期曝光。（圖／翻攝微博、FB）

吳敦辭與竹聯幫及江南案背景密切相關

吳敦曾是竹聯幫的重要人物，涉入1984年在美國舊金山發生的華裔作家劉宜良（筆名江南）遭暗殺事件。該事件由美國聯邦調查局（FBI）與中華民國司法單位共同調查，成為台灣近代史上最具爭議的政治暗殺案件之一。吳敦因涉案入獄，服刑後轉向影視產業發展，成立長宏影視，並以製作多部台灣本地電影及電視劇而廣為人知。



「江南案」與演藝圈轉型：吳敦生涯兩極發展

吳敦生前在出版發表的《江南案與我的一生》一書中坦言，年輕時參與江南案是其人生轉捩點。他曾表示，希望未來能將此案影視化。2025年10月他出席新書發表會時，曾透露健康狀況不佳，需定期接受洗腎治療，心臟亦已裝置支架。



出獄後，吳敦致力於轉型並進入影視圈，捧紅多位台灣本地演員，並與政商、演藝圈保持密切關係。業界對其評價兩極，有人認為他成功翻轉形象，有人則批評其過往背景影響文化風氣。



陳楚河證實訊息，稱「會與家人一同送行」

與吳敦情同父子的竹聯幫前領導人陳啟禮之子陳楚河，對於吳敦離世表示第一時間已知曉，「他是平靜地走了」，並強調吳敦一直視其家庭為己出，兩家關係密切。他也確認將與吳敦家屬一同參加告別式。吳敦與陳啟禮交情深厚，曾一同赴美參與江南案行動。多年來，吳敦在演藝事業上對陳楚河有多方提攜與照顧，外界多認為兩人情同父子。

