吳敦昔拍電影「拿武士刀搶演員」 被問坐牢是否享五星級待遇給答案

影視大亨吳敦於本月3日離開人世，享壽77歲。(圖／中時資料照)

曾為竹聯幫「鬼見愁」的影視大亨吳敦，轉戰演藝圈後捧紅無數藝人，像是金城武、林志穎、徐若瑄等，沒想到已於本月3日離開人世，享壽77歲，他2004年上過《康熙來了》分享曾拿武士刀去搶演員的趣事，當被問及坐牢時是否享有五星級待遇，他大方做出回應。

吳敦2004年上節目《康熙來了》，他表示進入娛樂圈的過程很好玩，「年輕時不讀書嘛，也沒有什麼學識啊，也沒什麼經驗啊，做生意的時候又失敗了，後來做生意又失敗，弄了點錢都賠光了」，就在人生陷入低谷時，岳父的鄰居剛好是導演賴慧中，對方便建議他投資拍電影，當時由於沒事情做，加上聊完後頗為心動，就這樣踏入電影圈。

在拍攝第二部電影前，電影公司便給予他一個任務，「你只要把演員的問題解決，我們的演員不被別人搶走，能夠把別人的演員搶過來，你的工作就完成了」，他回憶起某次明明跟演員敲好隔天早上通告，凌晨時卻聯繫不到，這才得知對方已經被押到霧社拍戲，當下便驅車趕往霧社，「拿著武士刀，就把人搶回來」，對此，他解釋當時演藝圈生態就是這樣子。

被問及坐牢是否享有五星級待遇？吳敦澄清傳聞全是子虛烏有，他表示與陳啟禮在監獄中被隔離，還有兩個陪房，完全不能跟別人接觸，平常就是待在兩、三坪大的房間裡，在裡面寫字看書，「我們關了六年半，全部隔離在一個小區塊裡面」，強調其實相當可憐；此外，由於冬天太冷吃不下冷食，便廢物利用做成炊具做熱食，再次回想起來，讓他不禁感概：「這叫VIP嗎」。

