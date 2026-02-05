吳敦曾爆5千萬包養賈靜雯！兩人上《康熙》對峙畫面曝

娛樂中心／杜子心報導



竹聯幫大老、前總護法吳敦於3日傳出離世消息，他在睡夢中安詳離世，享壽77歲。吳敦過往曾有「鬼見愁」封號，因涉及江南案遭捕，出獄後轉戰演藝圈發展多年，更是提拔多位明星，其中賈靜雯就是吳敦生前視如乾女兒的藝人之一。噩耗傳出後，賈靜雯更第一時間直呼「太突然了」，語氣中滿是錯愕與不捨。









竹聯幫大老吳敦享壽77歲！曾爆5千萬包養賈靜雯：兩人同台對峙畫面曝光

賈靜雯（左）表示自己當時甚至一度被稅務單位關切帳務狀況。（圖／翻攝自YT）

回顧吳敦與賈靜雯的緣分，吳敦曾因「出價5000萬包養賈靜雯」的傳聞，引發社會高度討論，2004年兩人還一起登上綜藝節目《康熙來了》回應此事，吳敦當場說明，自己一直把賈靜雯當女兒照顧，所謂的5000萬其實只是鼓勵她努力工作，推估兩年內有機會賺到的收入，沒想到卻被媒體用聳動標題寫成完全不同的故事，甚至害賈靜雯一度被稅務單位關切帳務狀況。

廣告 廣告

竹聯幫大老吳敦享壽77歲！曾爆5千萬包養賈靜雯：兩人同台對峙畫面曝光

吳敦解釋所謂的5000萬其實只是鼓勵她努力工作，推估兩年內有機會賺到的收入。（圖／翻攝自YT）

吳敦在節目中也無奈笑說，看到新聞標題就知道事情鬧大了，還開玩笑表示以後若交女朋友，對方都開口要5000萬，自己根本拿不出來；一旁的賈靜雯則吐槽自己才是最無辜的受害者。她也分享初次合作時因聽說吳敦過往是竹聯幫大老而緊張到作惡夢，甚至夢到有人持槍守在家門口，真正相處後才發現吳敦其實外冷內熱，是個心地善良的大好人。事實上，吳敦不只捧紅賈靜雯，他還曾提攜林志穎、金城武、徐若瑄等7、80年代當紅藝人，是台灣演藝圈的重量級人物。





原文出處：竹聯幫大老吳敦享壽77歲！曾爆5千萬包養賈靜雯：兩人同台對峙畫面曝光

更多民視新聞報導

氣炸鍋比油炸更健康？醫警告：超過1溫度恐致癌

去南韓旅遊別當冤大頭！網紅曝1地區路邊攤又貴又雷

日巴混血女神進軍暗黑界 達人讚：話題性十足的出道！

