吳敦特寫1/傳砸約1億現金找周杰倫拍電影、林志玲、徐若瑄寫真被盜版

中央社照片

「長宏影視公司」創辦人吳敦，由家屬證實已於（3日）上午離世，享壽77歲。

吳敦外號「鬼見愁」從竹聯幫總護法、因震撼國際的江南案入獄，再重回到影壇，一生充滿傳奇色彩。

去年10月，竹聯陳啓禮兒子陳楚河特地出席吳敦《江南案與我的一生》（以他視野出版）的簽書會。

吳敦在服刑江南案出獄後，陳啓禮叫大製片老江文雄投資支持吳敦，他才重新起步。

吳敦找過2個超級大卡斯演他的電影，一個是才剛拍完國際級吳宇森導演「赤壁」的林志玲、當時導演朱延平拿到約2500萬輔導金才開拍。但吳敦表示，《刺陵》的團隊包括武術指導程小東、美術設計奚仲文、攝影趙小丁等《功夫灌籃》的強大班底，成本高達1億人民幣。這部電影沒有賺到錢。 另一個是找當紅的天王歌手周杰倫演戲（「頭文字D」大賣座，他原來排隊在第10名之外），但他以非常高的片酬，他拿現金去砸，周杰倫確定接演後，盛傳片酬港幣2000萬元，吳敦表示：“價碼數字我不會說，因為杰倫的才華、情義都是無價的。

吳敦一次付清、現金擺在眼前，因大哥尊重杰倫的誠意，所以周杰倫就優先接他的「功夫灌籃」，但杰倫也說只接一部，電影賺了快1億元，外傳賺的錢，竟在澳門輸光了。

另就是徐若瑄的戲，他票房都平平，後來被半推半就去拍寫真集。寫真集大賺，竟然還有人在太歲頭頭上動土，出盜版，連吳敦都傻眼。

70年代吳敦就進入電影圈做製片。2007年，吳敦投資拍電影《大灌籃》，主角鎖定最紅的周杰倫。吳敦說：“他是個很有理想的年輕人，也想替台灣電影出力。正好這部片符合杰倫愛打籃球，才找上他演出。2008年，投資冒險動作大片《刺陵》。

吳敦第一部掛名的電影是《金榜浪子吳政輝》。他岳父鄰居賴慧中副導演，知吳敦認識一些電影圈朋友，就慫恿他一起拍片，題材是蔣介石獎勵過的監獄考試奇才吳政輝，吳敦展現找資金、拿著作權的能力拍了這部電影。這也是賴慧中導演處女作，吳敦則第一次正式掛名製片。 20世紀70、80年代，港台黑幫勢力滲透電影圈嚴重，在那個時代，太過忠厚不懂潛規則都難以生存。因此，吳敦大受導演歡迎，他在片場扮演所謂的“武力製片”角色，主要工作就是與其他的電影公司搶軋大卡斯演員。

吳敦拍攝電視劇也十分重視戲劇的質感與水準，2003年開春他特別重金禮聘知名導演關錦鵬，投入拍攝文學大戲《畫魂》，並邀香港美女李嘉欣與大陸演技派性格男星胡軍搭檔，再加上劉燁、伊能靜、庹宗華等堅強陣容，藉30集電視劇重新勾勒當年只有鞏俐勇於詮釋的民初女畫家潘玉良精彩的一生。

他也投資大陸，2011年與浙江華策影視股份有限公司合資投拍40集武俠電視劇《天涯明月刀》。外傳，《天涯明月刀》首輪獨播價約120萬/集，累計單集銷售價格可達250萬，電影也將華策的股票價格帶到一個新高點。