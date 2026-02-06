吳敦特寫2/吳敦涉及江南案，殺的江南也曾是電影人，因此案引發電影勢力重整內幕

吳敦/取自臉書

「長宏影視公司」創辦人吳敦，由家屬證實於（三日）上午離世，享壽七十七歲。吳敦外號「鬼見愁」從竹聯幫總護法、江南案入獄，再到跨足影壇，一生充滿傳奇色彩。而江南案簡直就是電影圈大地震，當時電影大亨江文雄在台灣的電影公司，拱手讓給了當時才起步不久的學者電影公司，整個電影公司勢力重整。

轟動國際的江南案，被大家忽略的是江南年輕時也是電影人，江南（劉宜良）移民美國前是官方的台影公司的公關主管，吳敦他們原來不是要殺江南，出發前當年白景瑞導演常去江南家蹭飯吃，因此出發前白的建議，傳出因此變成暗殺江南。

他死牽涉一票電影人，當時雄威電影公司江文雄剛移民美國，江南案前一晚陳啓禮、吳敦、助理小皮，帶著槍械去他美國的家找他，要借他的車，老大開口他也不方便拒絕，他們連逃亡的路線都有，江文雄說，他們就說戴口罩、戴帽子絕對不會有人認出他們，吳敦他們掌握作息於1984年10月15日上午9點下手，董桂森持左輪手槍先打中劉宜良眉心，劉倒地後吳敦再朝胸、腹補2槍確認死亡。(甄珍在飯局上當笑話說吳敦是人死後才補槍)他們開槍後，在高速公路就被飛機追車，原來是他們太緊張超速。

第二天新聞就馬上就報導出來了、然後有多少參與、誰開車的人有哪些人，車輛、車號都有，行前陳啟禮擔心會在美國出事，逃亡路線都已經過慎密計劃並預錄兩捲錄音帶，一捲就交給江文雄。

江南案吳敦認為是光榮任務

吳敦一回台灣西門町，就傳出他們殺人的整個過程，原來吳敦認為是榮耀任務，一回台北就在西門町電影街說出他們的光榮行動，令人震驚的是，黑道在美國殺人之事，江南案後，相關人員在美國被公審，（就是竹聯被公審、包括江文雄、董桂森）， 當時美國用同步譯中文的耳機開庭，董桂森入獄中，意外捲入的江文雄被無罪釋放，但從此不能離境，他的車子被裝了監視器，美國想要找出還有多少黑道和他來往，黑道也盯他的行蹤。江文雄曾拍攝「梅花」等影片、他也是第一個發行李小龍電影的，在七十年代，手握主力的萬國、中國戲院發行權柄，只好放下所有電影成就，留在美國，並協助把政府賠給江南遺孀的錢，交給對方。 江南案在美方追緝及壓力下，愈追愈大，驚爆幕後指使者竟是軍事情報局長汪希苓，執行的是第三處副處長陳虎門，在美方全力施壓下，當年國民黨政府擋不住壓力，最後由汪希苓3人承認是個人行為。

美國跨境調查江南案

美國為了此案，由聯邦調查局進行跨境犯罪調查，強力施壓要求逮捕陳啟禮等3人歸案，從美國逃回台灣的吳敦與陳啟禮，在台灣服刑6年，後來2次減刑在1991年獲釋，同年董桂森在美國聯邦監獄中一場鬥毆被刺殺身亡，吳敦民國80年假釋出獄，和華視主持人許佩容結婚。 陳啟禮短暫介入台灣電影後，前往柬埔寨發展，無法返台，於2007年因罹患胰臟癌赴香港治療同年病逝。 吳敦涉及江南案後，是電影人殺電影人江南，被沒收護照、無法返台的江文雄把電影公司所有，還包括院線及戲院全部賣給學者公司蔡松林，學者公司壯大、因此引起電影勢力重整，開啟港星劉德華的時代。