吳敦生前爆「5000萬包養賈靜雯！」親上節目對決：我麻煩大了

吳敦傳出5000萬包養的緋聞，讓他哭笑不得，在節目上澄清一切。（圖／中時資料照）

台灣著名電影戲劇製作人吳敦，於昨（3日）上午安詳離世，享壽77歲，而他生前視為「乾女兒」的女星賈靜雯也相當錯愕，直呼：「一切太突然！」也讓兩人的關係再次成為話題。事實上，吳敦當年曾傳聞出價5000萬包養賈靜雯，轟動一時。

事情回到2004年，吳敦和賈靜雯共同登上《康熙來了》澄清5000萬包養的傳聞。吳敦笑說，自己是真的把賈靜雯當女兒看，沒想到這個5000萬卻害到賈靜雯被稅捐處關切查帳。

他解釋，所謂的5000萬是指有次他跟賈靜雯說，「如果好好的工作，從現在開始到明年，2年的時間就可以賺到5000萬！」結果卻被記者標題寫成包養，可是內文寫得非常清楚。

「看了標題我麻煩大了！」吳敦還笑說，這報導出去，萬一我交女朋友，「別人想要5000萬，哪有幾個5000萬給她啊？」賈靜雯也在一旁調侃，「那你們怎不講我多可憐啊，被對方害到！」

有趣的是，賈靜雯也回憶首次和吳敦合作，她心裡超級緊張，一度緊張到作惡夢，夢到吳敦拿出兩把槍，在家門口堵她的場景，認識後才發現吳敦是個超級大好人，「他外表就是屬於面惡心善型的！說真的，跟他接觸之後發現他真的是人非常的好，而且很善良。」

