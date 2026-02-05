吳敦生前遭爆5000萬「包養」賈靜雯 親吐：麻煩大了

吳敦昔日遭傳開價5000萬想「包養」賈靜雯。（圖／東森新聞、翻攝自賈靜雯臉書）





影劇大亨、竹聯幫大老吳敦3日驚傳辭世，享壽77歲，消息一出震驚各界。被他視為「乾女兒」的賈靜雯得知噩耗後，也相當驚訝。事實上，吳敦過去曾被傳出開價5000萬想「包養」賈靜雯，他當時還曾在節目中直呼：「我麻煩大了！」此事一度引發外界熱議。

吳敦昔傳5000萬包養賈靜雯

吳敦與賈靜雯過去曾一同登上節目《康熙來了》。吳敦在節目中強調，不論外界如何臆測、傳言或傳出緋聞，他始終把賈靜雯當作女兒看待。主持人小S當時問：「所以你沒有追求過她啊？」蔡康永也追問，最有名的緋聞是否就是「用5000萬包養她」一事。

廣告 廣告

吳敦隨即澄清，指出這其實是一段被誤解的傳言。他解釋，當時受訪時是說，賈靜雯若好好工作，「從現在開始到明年，兩年的時間，她可以賺到5000萬。」沒想到卻被記著標題寫成「包養」，雖然內文內容清楚說明，標題仍引發誤會，甚至一度讓賈靜雯被稅捐處上門查帳。

吳敦看到新聞後也忍不住感嘆：「我麻煩大了！」還開玩笑說，以後若交女朋友，對方開口要5000萬，直言自己「有幾個5000萬給她啊。」賈靜雯當下也笑回：「你們怎麼不講說我多可憐啊，被對方害到。」

此外，賈靜雯也在節目中透露，真正合作後才發現吳敦其實是「面惡心善」型的人。吳敦聽後立刻反駁：「你亂講，我面哪惡了。」賈靜雯則笑說：「可是你不笑的時候真的很兇啊。」吳敦回應：「那我要常常微笑。」

賈靜雯也坦言，與吳敦接觸後發現他為人善良、對人很好，雙方互動輕鬆又逗趣。不過，兩人後來傳出因合約與廣告代言問題鬧翻，多年來鮮少再有交集。如今吳敦突然辭世，讓賈靜雯深感震驚，也感嘆一切來得太突然。



【更多東森娛樂報導】

●穿27年前大S送的大衣現身 具俊曄1決定...阿雅：很懂她

●大S雕像不像她？網翻出年輕照神反轉 金屬環藏深意

●馬如龍愛子家中跌倒猝逝 四女兒悲痛證實了

