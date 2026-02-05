吳敦病逝！曾告白鄭家榆「最愛的女人」因賈靜雯鬧不愉快

吳敦曾因探視產後的賈靜雯，惹毛當時的女友鄭家榆。（張兆輝攝、羅永銘攝)

影視大亨吳敦被親女兒吳尉慈證實病逝，享壽77歲。他生前結過兩次婚，恢復單身後，與女星鄭家榆的一段情，曾轟動演藝圈。交往期間，鄭家榆曾介意吳敦當著她的面誇讚張娜拉，以及探視產後的女星賈靜雯，從熱戀到分手都走得轟轟烈烈。

2005年初，吳敦、鄭家榆傳出緋聞。春節期間，鄭家榆受邀到吳敦家中過年，並在男方的引導下祭拜吳家祖先，受封「吳大嫂」頭銜。當時吳敦對外不僅稱呼鄭家榆為「我女友」，更力捧她為心目中唯一的「最佳女主角」。對於外界傳言鄭家榆的個性「刁蠻」，吳敦笑說，其實這是鄭家榆的保護色，「刺蝟滿身刺，說不定也有顆脆弱的心呀！」至於是否有再婚的打算，吳敦說一切順其目然、強求不得。而鄭家榆當時也沉浸在熱戀中，絲毫不介意「吳大嫂」的稱號。

然而，這段戀情很快地就迎來磨合期，鄭家榆在橫店夜以繼日拍攝《胡同王爺》和《少年嘉慶》，本來想在空檔訴苦，沒想到吳敦第一句話就是讚美主演《刁蠻公主》的張娜拉又美又聰明，鄭家榆氣得牙癢癢，抱怨道：「我本來很想結婚，做家庭主婦，但遇到他，我不要了，我才不那麼想不開哩！」當天兩人一夜無語，各自分房睡。

除了介意男友誇讚張娜拉，鄭家榆也不滿吳敦以乾爹身分探視產後的賈靜雯，氣到打越洋電話砲轟，甚至傳簡訊提分手，理由是：「以前人家傳過你們緋聞，你就要避嘛，湊什麼熱鬧！」吳敦當時無奈地喊冤：「天地良心啊，我連賈靜雯的手都沒摸過啊。」並甜讚鄭家榆才是他心目中最棒的女演員。

此外，兩人之間也有金錢磨擦，鄭家榆曾抱怨拍吳敦的戲卻被拖欠400萬片酬，深感委屈，甚至語出驚人表示，壓力大到夢見吳敦「追殺」自己。對於積欠片酬，吳敦解釋當時他手上有3部戲在拍，資金一時轉不過來，除了張娜拉，其他人的酬勞都有被拖到，「我想鄭家榆是自己人，慢一點給她應該沒關係」。吳敦感慨，他是真心對待鄭家榆，還想過在花園別墅裡舉辦婚禮，沒想到積欠片酬一事竟然變成感情的致命傷，兩人在多次的爭吵與冷戰中，關係逐漸走向冰點。

2005年底，這段維持不到一年的戀情正式畫下句點。分手後，鄭家榆與陳浩民傳出新戀情，吳敦展現大器風度，笑著送上祝福：「男人、女人談戀愛是很正常的事情，沒什麼好大驚小怪，我祝福他們。」

2006年初，鄭家榆、吳敦為了宣傳合作的戲劇《少年嘉慶》再度同台。當時主持人吳宗憲開門見山地問：「分手情人為戲一起上節目，會不會尷尬？」吳敦笑回：「不會。她是我演藝生涯30年看過最敬業的女演員，也是我這輩子最喜歡、最愛也最想關心的女人！」語畢，鄭家榆眼眶濕紅，吳敦跟著熱淚盈眶。

儘管鄭家榆以「昨日種種譬如昨日死」果斷拒絕復合，並形容吳敦是「心地善良的老先生」，吳敦始終維持風度，不僅未出惡言，更在公開場合維護女方，為這段戀情留下平和的句點。

