吳敦睡夢中離世！昔高調認愛鄭家榆 曾因賈靜雯、張娜拉鬧衝突

曾是竹聯幫大老的影視大亨吳敦，3日上午6點於睡夢中逝世，享壽77歲。他生前曾與女星鄭家榆有過一段轟轟烈烈的戀情，從高調熱戀到分手收場，備受關注；也曾和賈靜雯感情好到傳出緋聞，豐富的感情史也引發話題。

曾是竹聯幫大老的影視大亨吳敦，3日上午6點於睡夢中逝世，享壽77歲。（圖／中時資料庫）

吳敦生前有兩段婚姻，1991年與節目主持人許佩容結婚，婚姻維持四年後於1996年離婚。恢復單身後，他和女星鄭家榆在2005年初傳出緋聞，兩人當時愛的高調，吳敦不僅公開稱呼鄭家榆是「我女友」，更力捧她是自己心目中唯一的「最佳女主角」。

廣告 廣告

不過小倆口交往不久後就開始出現許多摩擦，像是當年長時間在橫店拍戲的鄭家榆，某次想向男友訴苦，卻聽到吳敦開口誇讚主演《刁蠻公主》的張娜拉又美又聰明，讓她大為不滿。不僅如此，據悉，鄭家榆也相當不高興吳敦以「乾爹」身分探視產後的賈靜雯，甚至越洋致電質問、傳簡訊提出分手。而這段戀情維持不到一年，兩人在2005年年底分手。

女星鄭家榆曾和吳敦有過一段情。（翻攝FB 真實真性情 - 鄭家榆）

回顧吳敦和賈靜雯的淵源，他當年在《飛龍在天》劇組尾牙宴會上，一眼相中賈靜雯的特質，一口氣簽下她未來兩年共六部戲的合約，並安排她擔任《倚天屠龍記》等多部戲劇的女主角，也讓賈靜雯的片酬從每集八萬元大幅提升至二十萬元，是賈靜雯在婚前打開中國大陸市場的關鍵推手。不過當年兩人的關係也曾引發諸多揣測，甚至傳出吳敦「包養」賈靜雯的不實緋聞。為澄清這些謠言，兩人還一同在《康熙來了》鄭重聲明彼此關係。

不過在2010年，吳敦幫賈靜雯接下一支高價的廣告，傳出賈靜雯因忙著在美國和前夫打官司，在簽約後臨時反悔，讓吳敦震怒，還痛批對方做人不誠懇，兩人關係因一支廣告拍攝喬不攏而變調。而根據《中時新聞網》報導，目前人在劇組拍戲的賈靜雯，在得知吳敦逝世消息後，仍表達哀悼之情：「願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

吳敦和賈靜雯因一支廣告拍攝喬不攏而關係變調。（圖／翻攝自中時新聞網）

延伸閱讀

從大哥到影視大亨！「乾女兒」賈靜雯悼念吳敦：一切太突然

閃兵案後首露面！女兒「梧桐妹」背後抱修杰楷喊「愛你」

林映唯升格人妻！婚禮感性謝賈靜雯「把我當女兒」 大咖藝人全來了