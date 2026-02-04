吳敦辭世 乾女兒賈靜雯發聲： 一切太突然

賈靜雯與吳敦。（圖／報系資料照）

影劇大亨、前竹聯幫總護法吳敦傳出過世消息，享壽77歲。而他過去活躍演藝圈，曾捧紅林志穎、金城武等巨星，也是賈靜雯的乾爹、貴人。賈靜雯跟林志穎稍早對此消息表達遺憾。

吳敦在當製片人時，對賈靜雯的演藝事業幫助甚多，當年賈靜雯深陷離婚監護權官司時，吳敦也跳出來為她打抱不平，不過，後來兩人為一支廣告鬧翻，隨吳敦淡出演藝圈，兩人在檯面上就無交集。賈靜雯今正在拍戲，透過同事通知得知噩耗，她回應：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

廣告 廣告

林志穎透過吉米工作室回應，對於這消息感到震驚，也道出對於吳敦當年提攜的感恩，「出道時非常感謝他的照顧，讓我嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作，是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」

而導演朱延平回覆：「我與吳敦先生合作多年，早期從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數。吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

做保全上班12小時心好累！月領4萬沒年終 他嘆「1原因」沒勇氣離職

溫馨護花1／棒籃女神若潼深夜唱KTV 帥氣男伴溫馨接送畫面曝光

誇口生53子！「多妻男」破產流浪 剩2女伴車中求生：還要再娶6人？