吳敦辭世！「江南案」3槍手撒手人寰 真相恐石沉大海
前竹聯幫總護法吳敦於3日辭世，享壽77歲。據親友轉述，他於睡夢中安然離開，為其充滿爭議與傳奇色彩的一生畫下句點。回顧吳敦過往，年輕時行事剽悍、作風強勢，在江湖上素有「鬼見愁」之稱。而他最具爭議的事蹟無疑是1984年轟動台美政壇的「江南案」。如今，隨著吳敦離世，當年涉案的3名槍手：吳敦、竹聯幫總堂主陳啟禮與忠堂堂主董桂森，均已不在人世，真相恐將石沉大海。
據《ETtoday新聞雲》報導，「江南案」是1984年10月15日由中華民國國防部情報局主導，在美國實行的1場刺殺行動。華裔美籍作家劉宜良（筆名「江南」），在美國加州遭到國防部情報局吸收的台灣黑道竹聯幫份子刺殺身亡。
據悉，1967年取得美國國籍的劉宜良長年旅居美國，1984年出版《蔣經國傳》，內容包括蔣家內部與中國國民黨內部之派系鬥爭，被視為「打擊領袖威信」。當局起初曾透過威逼利誘要求劉宜良停筆，但未能奏效。劉隨後更著手準備撰寫前台灣省主席吳國禎傳記，內容涉及吳國禎在任內與蔣經國之間的權力衝突及其遭受的政治壓力。相關動向引發國民政府高度警戒，最終釀成殺機。
1984年，國防部情報局派遣台灣竹聯幫首任總堂主陳啟禮率吳敦和董桂森2人，前往美國執行「鋤奸計畫」。10月10日，3人找到住在加州德里市的劉宜良，進行跟蹤，並於10月15日上午完成埋伏行動，當時董桂森持左輪手槍朝劉宜良眉心開槍，劉中彈倒地後，吳敦再依標準程序朝劉的胸部、腹部補開了2槍確認。3人在結束任務後，依原計畫逃回台灣。
為了逮捕兇手，美國聯邦調查局對此跨境犯罪進行調查，並於1984年11月27日宣告破案，美國政府通知駐美代表，要求逮捕陳啟禮等3人歸案。1985年1月10日，美國國務院告知國民黨政府，聯邦調查局已對中華民國情治單位監聽的電話錄音，找到陳啟禮作案後回報情報局的電話，且返台後又有幾位情報局代表接機等證據，證實情報局介入此事。
為此，美國國務院對此事件表達嚴重關切，因為國外情報機構公然派殺手到美國本土刺殺美國公民，使得2國關係陷入緊張，美國國務院也不斷提示本案將影響對台軍售，給國民黨政府施加強大壓力 。
在美方施壓下，中華民國政府雖承認江南案為情報局官員主使的「秘密制裁」，但仍強調本案乃情報局官員獨斷專行所致，非總統蔣經國授意，並因此逮捕了情報局長汪希苓、副局長胡儀敏、第三處副處長陳虎門等人，且堅持涉案人員在台灣審理。
隨後陳啟禮與吳敦被判無期徒刑，但由於2人暗殺劉江南有功，在獄中享有抽菸、電磁爐煮龍蝦等一般囚犯沒有的特權待遇，且在服刑6年多後就陸續出獄。
而董桂森則於案發後潛逃海外，最終在巴西落網並被引渡至美國受審，成為本案唯一被引渡至美國審判的嫌犯，他因謀殺與販毒等罪名被判刑47年，在賓州服刑。然而1991年2月，他在獄中捲入鬥毆事件，疑遭華青幫殺手刺殺身亡。
陳啟禮出獄後則是在1996年前往柬埔寨發展，2007年因胰臟癌赴香港治療，同年病逝。至於吳敦，假釋出獄後轉向影視產業，曾扶植林志穎、金城武、徐若瑄和賈靜雯等藝人，晚年健康欠佳，最終於本月3日在睡夢中辭世。至此，「江南案」3名主要行動者均已逝世。
由於此案屬政治暗殺，3人當年擔憂遭到滅口，曾預錄錄音帶，自述行動係受國民黨指使。事後竹聯幫認為遭到「過河拆橋」，由「白狼」張安樂在美國公開錄音內容，指稱蔣經國次子蔣孝武涉案，引發國際輿論譁然。
蔣家對此始終否認，但蔣孝武之後仍被外放至日本和新加坡，逐漸淡出政府決策的核心。1986年，蔣經國宣布終結蔣家世襲安排，被視為中華民國政治史上邁向民主化的重要轉折之一。
儘管司法程序曾告一段落，關於幕後決策層級與政治責任歸屬，長年來仍各說各話。隨著3名槍手相繼離世，關鍵證人凋零，「江南案」的真相恐愈發撲朔迷離。
