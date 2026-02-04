吳敦過世...竹聯幫精神領袖陳啟禮兒不捨發聲：與我父親能再聚

陳楚河(右)去年10月參與吳敦新書記者會。(資料照，記者蕭方綺攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳敦3日過世，享壽77歲。他曾為竹聯幫大佬，參與「江南案」出獄後轉向影視圈發展，他在服刑期間受竹聯幫精神領袖陳啟禮影響開始讀書，兩人關係深厚，陳啟禮的兒子是演員陳楚河，陳楚河今表示自己昨天早上第一時間就得知吳敦過世，「他是很平静的走，也謝謝大家關心」。

吳敦去年10月辦新書發表會，陳楚河也到場支持，活動上吳敦提到自己因江南案和陳啟禮一同入獄，被他要求要多讀書，第一本書就是《羅生門》，但陳楚河事後吐嘈：「他第一本書其實是看漫畫！」指出他看的應該是《銀牙傳說WEED》，看得出他和吳敦交情之好。

廣告 廣告

如今吳敦過世，陳楚河內心不捨，他說：「但想到他與我父親，兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。他的家人也是我的家人，會跟他們一起送他最後一程」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

吳敦曾爆「5千萬包養乾女兒賈靜雯」！昔合體《康熙來了》全說了

吳敦傳奇人生謝幕 曾捧紅林志穎、徐若瑄、金城武等巨星

77歲影劇大亨吳敦辭世 林志穎震驚吐心聲

竹聯幫鬼見愁黑白通吃！吳敦拍電影自爆：拿武士刀搶演員

