吳敦離世 白營議員發文悼義父：是非功過走入歷史長河

民眾黨新北市議員陳世軒4日晚間發文感念義父吳敦對他的教導與疼愛。（截自新北市議員陳世軒個人臉書粉專）

前竹聯幫總護法、長年遊走黑白兩道的影劇大亨吳敦3日清晨離世，消息傳出震驚不少黑道中人與演藝圈。其中，民眾黨新北市議員陳世軒晚間也在個人社群平台發文懷念，表示外界對義父的形象無非是「江南案」，不過種種是非功過都已「一代人終究走入歷史長河」。

陳世軒文中提到，江南案的是非功過，自有歷史與後人評斷，但不可否認的，吳敦確實身處並參與那場足以改變台灣命運的重要事件。在隱退江湖之後，義父轉身投入影視文化產業，從幕後出發，成為演藝圈舉足輕重的製片人與影視界大老，以過人的眼光與魄力，成功打造多部作品，在截然不同的舞台上，闖出屬於自己的一片天地。

文中還提到，吳敦晚年親自出版書籍，完整交代江南案的來龍去脈，以及跌宕起伏的一生，完成此生最大的心願。提到他叱咤風雲，走過風浪，也承擔重量，能在生前把想說的話說完、把心頭的重擔放下，陳世軒個人是替他感到欣慰。

對於義子的稱呼，陳世軒也在文中提到在去年吳敦的新書發表會上被眾人介紹是其義子，那一刻，心中滿是感激與敬重；強調對他而言，吳敦不是歷史中的名字，是疼他如子、教導處世道理的長輩，所以時常上山與其聊天，吃滿桌的海鮮、談政治、局勢，也談身為政治人物該有的分寸與警惕。

陳世軒還說到，只要他上政論節目，吳敦一定準時收看，並在節目播出後打電話討論其表現，是他最忠實的觀眾。文末最後提到，如今義父功成身退，功德圓滿，願他一路好走。義父的提醒與叮嚀，他會一輩子放心上。

