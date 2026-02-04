吳敦離世！「陳啟禮之子」陳楚河哀悼：願和我爸彼岸再聚

吳敦離世，陳楚河悲慟發聲。（圖／洪秀瑛攝）

片商「長宏影視公司」創辦人吳敦，由家屬證實已於昨（3日）上午離世，享壽77歲。從竹聯幫總護法、江南案入獄，再到跨足影壇，讓吳敦的一生充滿傳奇色彩，受到多位名人景仰，對此，與吳敦感情深厚的男星陳楚河，在得知噩耗後也做出回應。

陳楚河的父親陳啟禮和吳敦親如兄弟。去年10月，陳楚河也特地出席吳敦《江南案與我的一生》簽書會。而在昨天一早，陳楚河在第一時間就知道吳敦去世，「他是很平靜的走，也謝謝大家關心。」

陳楚河雖然內心不捨，「但一想到他與我父親兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。他的家人也是我的家人，會跟他們一起送他最後一程。」

據了解，陳啟禮是竹聯幫的首任堂主兼精神領袖，與吳敦有多年的兄弟情誼，在吳敦因為江南案入獄服刑期間，就是受到陳啟禮的啟發開始閱讀大量書籍，萌生轉戰影視圈的契機。也成功捧紅林志穎、金城武、徐若瑄等一線明星，帶給觀眾滿滿的經典。

