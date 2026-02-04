吳敦驚傳病逝享壽77歲！陳啟禮兒陳楚河「第一時間就知道」 悲痛發聲了

記者趙浩雲／台北報導

吳敦病逝。（圖／翻攝自臉書）

前竹聯幫總護法、同時也是影劇圈重量級人物的吳敦驚傳辭世，消息於今（4日）曝光，據悉他已於3日清晨6點安詳離開，享壽77歲，告別式預計於2月15日中午12點在台北市懷愛館舉行，對此當年一同捲入江南案的陳啟禮兒子陳楚河也發聲了。

吳敦生前與陳啟禮交情甚篤，兩人曾一同涉入震撼社會的「江南案」，也因此讓吳敦成為竹聯幫中極具代表性的人物。他透過經紀人回應《三立新聞網》表示昨天早上第一時間就知道了，吳敦是很平静的走，也謝謝大家關心，「內心不捨，但想到他與我父親兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。」並提到「他的家人也是我的家人，會跟他們一起送他最後一程。」

陳楚河表示對吳敦過世感到很難過，但至少可以跟在天上的爸爸相聚。（圖／翻攝自臉書）

事實上，吳敦在出獄後轉往影視圈發展，創立長宏影視公司，對台灣影劇產業影響深遠，也一路提攜陳楚河進入演藝圈。去年10月，吳敦曾公開露面出席《江南案與我的一生》新書發表會，坦言自己近年健康狀況不佳，不僅進出加護病房，心臟裝設支架，每週還需洗腎，當時仍希望能將江南案拍成影視作品，新書只是第一步，而陳楚河也現身力挺。

