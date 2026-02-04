吳敦7年前遭大兒子圖謀家產！晚年靠借貸度日 一度淚灑鏡頭

吳敦晚年曾遇家庭衝突，遭大兒子圖謀家產，必須和老友借貸度日。（圖／盧禕祺攝）

曾捧紅金城武、林志穎、徐若瑄的台灣影視大亨吳敦，已於昨（3日）離開人世，享壽77歲，震驚娛樂圈。其實吳敦在幾年前爆出家庭醜聞，遭大兒子吳庭言圖謀家產，也讓這位傳奇人物一度在鏡頭前落淚，滿是被傷透了的心。

2019年9月，吳敦接受《CTWANT》訪問表示「我原想在自己的後花園中淡度餘生，沒想到被自己最愛的大兒子搞亂一切。」面對鏡頭的他，一談到與兒子吳庭言，便早已哭紅了雙眼。

原來吳敦因為心臟病的問題緊急開刀，在來不及規劃遺產的狀況下，決定先把身家託付給最信任的大兒子吳庭言，包含旗下5棟共價值2億5000萬元的房產，以及450萬的存款，通通轉到吳庭言名下。

怎料，在吳敦手術完後，吳庭言卻百般推託不願歸還，這也導致吳敦的公司面臨財務危機，必須先跟老友商借。此外，吳庭言甚至跑去私下申請房地契遺失，直至接到地政事務所公文，吳敦才驚覺兒子的計謀。此時，吳庭言早已不在台灣，飛到北京和女友共宿雙飛。

更令人難過的是，無論吳敦透過多方管道聯繫都沒有結果，反而換來吳庭言一次次的跨海嗆聲。雖然父子倆當時對簿公堂，但在吳敦家屬的訃聞中，仍可以見到大兒子吳廷言的名字，也讓外界好奇父子倆現在的關係。

