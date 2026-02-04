吳敦77歲辭世 賈靜雯嘆太突然

吳敦（左）去年10月出席回憶錄《江南案與我的一生》新書發表會，陳楚河力挺站台，兩人感情深厚。（資料照片）

賈靜雯拍戲時得知吳敦噩耗，願他無病痛安息。（資料照片）

在台灣黑幫、情治歷史與影視圈赫赫有名的竹聯幫前總護法吳敦，3日清晨在睡夢中辭世，享壽77歲。家屬將在15日小年夜中午舉行家祭，並根據吳的遺願，不辦公祭，家人只希望溫馨陪伴他走完人生最後一程。吳敦女兒吳尉慈昨堅強表示，「爸爸是很安詳的走，我們發現時呼吸變慢，有一個很好結局，他自己選好的日子走了。」

吳敦近年曾進出加護病房、心臟裝支架，每周需洗腎，去年10月出席回憶錄《江南案與我的一生》新書發表會，當時手拿麥克風還有些顫抖。吳尉慈昨感傷表示，前一天爸爸狀況都還好，跟家人聚一聚，想見的人都見了，跟有誤會的人都化解了，「這好像是他安排好的劇本，他的人生跟著劇本在走，冥冥之中都安排好，爸爸的人生就像一場戲，最後用這個方式離開，爸爸滿貼心的。」

生於民國38年的吳敦，早年加入竹聯幫，江湖人稱「鬼見愁」，一度出任竹聯總護法，幫內輩分極高。人生最大轉折點為73年「江南案」，他與時任竹聯總堂主陳啟禮、忠堂堂主董桂森相繼赴美，犯下震驚國際、筆名江南的作家劉宜良命案。吳敦曾是「江南案」三大殺手之一，另兩人董桂森、陳啟禮先前相繼過世，如今3人均人生謝幕。

吳敦當時返台服刑6年多，大赦出獄後洗盡鉛華，轉向演藝事業，創立影視公司，憑藉精準眼光與豐沛人脈，成為影視大亨，與王晶、麥當傑、蔡揚名、朱延平等多位知名導演合作，製作多部膾炙人口的電影及電視劇。2011年，吳敦把重心轉往大陸，籌拍金庸與古龍的經典武俠劇集，出品《天龍八部》、《天涯明月刀》等，在兩岸具一定影響力，曾捧紅林志穎、金城武、張衛健、郝劭文等，也是釋小龍、賈靜雯的乾爹。

朱延平悼「離苦得樂」

對於吳敦逝世，導演朱延平昨表示：「我與吳敦先生合作多年，早期從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數。吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，我們最後一次見面是數月前他出版回憶錄的記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」

吳敦和陳楚河父親陳啟禮親如兄弟，陳楚河去年10月也出席吳敦新書發表會，感情深厚。陳楚河第一時間就知道吳敦去世消息，「內心不捨，但想到他與我父親兄弟能在彼岸再聚，稍釋寬慰。他的家人也是我的家人，會跟他們一起送他最後一程。」

吳敦擔任製作人時，提攜「乾女兒」賈靜雯演藝事業，當年賈靜雯深陷離婚官司時，他也跳出來力挺到底，後因一支廣告鬧翻，之後破冰和好。賈靜雯昨正在劇組拍戲，從同事通知得知噩耗，「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

林志穎昨獲悉噩耗後表示，「聽到這個消息很震驚，我出道時非常感謝吳哥的照顧，他讓我嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能與各位前輩合作，是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」