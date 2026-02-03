吳文永：台灣未來一、二十年會很有錢，永達1月業績好到「我都嚇一跳」

台灣老牌保經公司永達今（3）日舉行新春聯誼會，董事長吳文永於媒體聯訪時表示，AI熱潮才剛開始、世界大廠都來台灣投資，而且台灣現在工業用地很缺，「所以我相信台灣未來一、二十年會很有錢」。

吳文永說，台灣的經濟情況很特別，股市漲、房價也漲、銀行存款也很多、產壽險公司的保費收入都在成長，「那就告訴你，台灣有沒有錢？很有錢。而且，我認為為這個時間很長，我認為至少好10年應該沒問題。」

吳文永說，他覺得台灣會相當的好，保經行業連帶受惠。以永達保經為例，今年1月幫壽險公司賣保單所創造的初年度保費（FYP）較去年成長172%，「我都嚇一跳，人都一樣，為什麼突然間業績變得這麼好？代表台灣很有錢。」

台灣人愛買保險， 26 家戶養活 1 業務員

他說，台灣有2300多萬人、大約985萬戶家庭，壽險公司與保經代公司的業務員合計將近38萬人，等於每26個家庭就可以養活1位業務員，代表台灣人很喜歡買保險，否則養活不了這麼多的業務員。

吳文永說，馬上有錢、馬上有業績，他相信永達保經今年應該會比以前更好，「因為我們很多策略在進行，不管在人力、業績、營收、獲利，我們都會比以前更好。」

永達保經董事長吳文永3日於新春聯誼會致詞。（陳怡慈攝）

永達是國內最早西進的保經公司，參股大陸的永達理保經24.9%，大陸市場的獲利早在2019年就超越台灣，如今隨著台灣經濟轉熱、大陸經濟低迷，兩者距離再度拉近。吳文永說，永達2025年稅後純益新台幣4億元出頭、永達理則是大約人民幣1億元。

兩岸情勢丕變，永達深耕台灣

吳文永表示，永達保經要深耕台灣市場，推出增員即享現金回饋的薪火相傳方案，新人進來每個月都達到工作標準，連續3個月，新人與主管（推薦人）最高可分別獲得6.75萬元獎金，「業績要求不高，但是獎金很大。」他說，一般獎勵很少會給到初年度佣金（FYC）的20%，薪火相傳把FYC的50%給新人、50%給主管，等於FYC全部給出去，「這是我成立永達25年來第一次給這個策略」。

吳文永的獨子、永達保經總經理特助吳柏瑨在簡報時也談到，永達推出10萬獵英計畫，籌備協理職級以上者，若成功推薦4位新人，符合獎勵條件可獲得10萬元獎金。吳文永說，獵英計畫的新人進來，「只要一個很小的業績活到年底就可以了」。

經營心法：要讓業務員賺到錢

吳文永說，永達保經目前業務部隊，真正有業績者大約2000人，希望今年可以成長到2500人。他說經營保經公司，最在乎的是業務同仁有沒有賺到錢，「因為台灣你看現在基本是薪資都在成長，台灣經濟未來也好，你做業務你收入不成長你在幹嘛？」

大陸市場方面，吳文永說，大陸的監管單位去年4月開始，要求壽險公司給保經通路的佣金必須降到原本的一半以下，假設壽險公司本來給保經公司佣金100元，現在要求不能超過50元，「營收剩一半，沒有一家公司撐得住，去年我們還可以賺人民幣1億元也算很了不起。」

大陸低迷，永達理縮減營運規模

永達理在大陸有17間分公司、44個營業部，最北到黑龍江、最西到成都、最南到深圳，業務部隊合計約5500人。吳文永說，他成立永達保經25年，「我從來沒有說縮減人力過，但大陸不得不縮減。」壽險公司大砍給保經公司的佣金，「你要賺錢真的很難」，所以，永達理原本一年租金支出大約人民幣1.1億元，「我現在已經降到大概是一年（人民幣）四、五千萬元」。

吳文永說，大陸老百姓的生活比較辛苦、經濟環境比較低迷，「我們也希望它趕快好起來，保經行業畢竟跟人的所得有關係。經濟環境低迷、市場利率又低，他們有很多政策在改變，尤其在合約上，保經公司的佣金收入剩下不到一半，這個市場就雪上加霜。」

